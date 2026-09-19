Rovena Rosa/Agência Brasil Sala de aula

Os candidatos ao governo de Pernambuco apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de empregos.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

Guilherme Fonseca (PSTU)

Realização de concursos públicos com salários dignos, planos de carreira e incorporação imediata de trabalhadores terceirizados no serviço público;

Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial para enfermeiros e psicólogos;

Garantia de condições dignas de trabalho para os profissionais do transporte público e recontratação de cobradores demitidos, proibindo o acúmulo de funções pelos motoristas;

Combate rigoroso ao trabalho análogo à escravidão com fiscalização, punição e expropriação de empresas infratoras sob controle dos trabalhadores;

Prioridade no acesso ao emprego, renda e políticas públicas para mulheres trabalhadoras e negras, combatendo a dupla jornada pela socialização do trabalho doméstico;

Convocação via concurso público e valorização profissional dos trabalhadores da saúde, educação, esporte e infraestrutura;

Garantia de direitos civis, trabalhistas e sociais para trabalhadores imigrantes.

Ivan Moraes (PSOL)

Implantação dos programas "Auxílio + Qualificação" e "Mãe Empreendedora", vinculando benefícios sociais a trilhas técnicas e suporte ao empreendedorismo de mães solo;

Estruturação do Plano Estadual de Valorização dos Profissionais da Educação com concursos periódicos, piso salarial e reserva de 1/3 da jornada para planejamento;

Valorização dos trabalhadores da área da saúde com planos de cargos, carreiras e salários, redução de contratos temporários e realização de concursos públicos;

Consolidação da Economia Popular e Solidária com a instalação do Conselho e Fundo Estadual, apoio a cooperativas, feiras e catadores de recicláveis.

Priorização das compras públicas estaduais direcionadas à agricultura familiar, cooperativas, pequenos fornecedores regionais e empreendimentos da economia solidária;



Implementação do Programa Pernambuco Resíduo Zero com contratação e remuneração de catadores de materiais recicláveis pelos serviços ambientais prestados;



Desenvolvimento de programas específicos de geração de emprego, crédito e qualificação para mulheres, com foco em mulheres negras, periféricas e trans;



Estabelecimento de cotas para pessoas trans e travestis em concursos públicos, no ensino superior e nas vagas de estágio e terceirizados do poder público.

Jeremias Cosmo (Democrata)

Valorização salarial e profissional dos professores, ampliação do tempo destinado ao planejamento pedagógico e programas de bonificação por desempenho;

Inserção do ensino de empreendedorismo na educação básica e implementação do Programa Jovem Aprendiz em parceria com a iniciativa privada;

Promoção do desenvolvimento econômico sustentável voltado para a geração de emprego, renda e apoio ao empreendedorismo;

Estudo para a criação do Banco do Estado de Pernambuco para fomento econômico e linhas de crédito produtivo;

Desburocratização e simplificação dos serviços públicos para atração de investimentos privados e novos negócios no estado.

João Campos (PSB)



Integração da formação profissional do ensino médio e ETEs às vocações econômicas regionais para facilitar o ingresso no primeiro emprego;

Criação de programa de aprendizagem profissional para conectar adolescentes e jovens vulneráveis ao mercado de trabalho com acompanhamento até a permanência no emprego;

Instituição de política de apoio aos trabalhadores de transporte de duas rodas com isenção de IPVA para motos de até 180cc e instalação de Pontos de Apoio aos Entregadores de aplicativo;

Lançamento do programa "Pernambuco Tá com Elas" para ampliar a autonomia econômica das mulheres por meio de capacitação, educação financeira e crédito orientado;

Recomposição e valorização dos servidores públicos estaduais por meio de concursos públicos planejados e formação continuada;

Fortalecimento do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar com assistência técnica do novo IPA, irrigação, máquinas e compras públicas;

Interiorização do Porto Digital e fortalecimento do ecossistema de inovação e tecnologia para a geração de empregos qualificados em todas as regiões.





Professora Camila (UP)



Criação de Frentes Estatais de Trabalho em obras públicas (saneamento, infraestrutura, habitação e contenção de encostas);



Garantia de emprego e trabalho obrigatórios para todas as pessoas adultas capazes de trabalhar, com proibição da exploração do trabalho infantil;



Redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias para todos os trabalhadores sem redução de salário;



Fim de todas as terceirizações, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e contratações temporárias, com contratação direta via concurso público e estabilidade;



Canalização do crédito público e apoio direto aos pequenos produtores rurais, feirantes e comerciantes locais, rompendo com o financiamento ao agronegócio;



Combate efetivo ao trabalho análogo à escravidão com fiscalização, punição e expropriação das empresas infratoras sob controle dos trabalhadores;



Prioridade de acesso ao emprego e renda para mulheres trabalhadoras, negras e populações em situação de vulnerabilidade.

Raquel Lyra (PSD)

Expansão de vagas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional rápida para estudantes do Ensino Médio e EJA pelo Programa Trilhatec;

Realização de concursos públicos unificados para recomposição operacional de quadros e valorização do funcionalismo na educação, saúde, segurança e meio ambiente;

Fomento à autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres por meio dos programas "Bora Empreender Mulher" e "Qualifica Mulher Pernambuco";

Desburocratização, simplificação fiscal pelo Programa Descomplica PE e crédito para pequenos e médios empreendedores e Arranjos Produtivos Locais (APLs);

Impulso à geração de empregos na construção civil por meio do ciclo de investimentos do "PE na Estrada" e do programa habitacional "Morar Bem Pernambuco";

Expansão da qualificação profissional e da oferta de trabalho no sistema prisional com a implantação de novas fábricas e espaços produtivos nas penitenciárias.

Renan Hallais (Partido Missão)

Criação do programa "Auxílio + Qualificação", condicionando incentivos estaduais de renda à matrícula e frequência em trilhas técnicas alinhadas às vocações econômicas regionais;

Módulo "Mãe Empreendedora" no programa Mãe Coruja para qualificação profissional e inclusão produtiva de mães solo em parceria com o Sistema FIEPE/SENAI;

Adaptação do modelo alemão de ensino técnico dual nas ETEs (escola + aprendizagem prática remunerada em empresas parceiras) e certificações modulares curtas (QualificaPE);

Reestruturação da carreira docente em três trilhas paralelas (Ensino, Gestão e Especialista) com equivalência salarial no topo;

Fortalecimento da agroindústria, concessão de crédito orientado pelo fundo estadual e apoio a cooperativas e marcas regionais no campo;

Implantação de rito acelerado (Fast-Track) no licenciamento industrial e contrato de estabilidade fiscal para atração de empresas geradoras de empregos.

Victor Assis (PCO)

Aumento emergencial de 50% em todos os salários, reposição integral de 100% das perdas inflacionárias e instituição da escala móvel de salários;

Salário mínimo vital suficiente para atender às necessidades do trabalhador e de sua família, fixado em no mínimo R$ 7.500;

Redução da jornada de trabalho para o máximo de 35 horas semanais (7 horas diárias, 5 dias por semana) sem redução salarial;

Proibição irrestrita de demissões, com ocupação e controle dos trabalhadores sobre as empresas que demitirem ou ameaçarem fechar;

Garantia de salário-desemprego equivalente ao último salário recebido para todos os trabalhadores demitidos e passe livre nos transportes públicos;

Cancelamento das ações da reforma trabalhista com retorno do texto integral da CLT e fim das terceirizações com isonomia de direitos e salários;

Concursos públicos periódicos e estabilidade imediata a todos os servidores contratados de forma precária;

Piso salarial de pelo menos R$ 8,5 mil para os professores e R$ 8 mil para os profissionais da saúde.

Veja também o que cada candidato propôs para:



Segurança;

Educação.