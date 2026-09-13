Educação: conheça os planos dos candidatos ao governo de PE
divulgação / Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
Educação: conheça os planos dos candidatos ao governo de PE

Os candidatos ao  governo de Pernambuco   apresentaram seus planos de  governo para poderem concorrer às  eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Educação Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

Guilherme Fonseca (PSTU)

  • Proibição de Parcerias Público-Privadas (PPPs), terceirizações e compra de materiais de empresas privadas para o ensino público;
  • Revogação da BNCC e do Novo Ensino Médio, construindo matrizes curriculares elaboradas pelos próprios trabalhadores da educação;
  • Oposição à militarização das escolas, rejeição ao "Escola sem Partido" e proibição do "intervalo bíblico" nas escolas estaduais;
  • Substituição de plataformas digitais por uma formação completa, crítica e científica;
  • Plano de carreira, salários dignos e incorporação imediata de trabalhadores terceirizados via concurso público;
  • Expansão de creches, escolas e da Universidade de Pernambuco (UPE) por meio de obras públicas, incluindo a construção de Restaurantes Universitários nos campi e recomposição do quadro docente e técnico.

Ivan Moraes (PSOL)

  • Pacto com municípios para alfabetizar e ensinar matemática até o 2º ano do Ensino Fundamental, aliado a um sistema de prevenção ao abandono escolar;
  • Expansão do tempo integral em territórios vulneráveis e estruturação da Rede Estadual de Suporte à Inclusão Escolar (profissionais de apoio, Libras, Braille, psicólogos e salas multifuncionais);
  • Currículos contextualizados para populações indígenas, quilombolas e do campo, com concurso para os cargos de Professor Quilombola e Professor Indígena;
  • Concursos públicos periódicos, piso salarial, garantia de 1/3 da jornada para planejamento e política de saúde laboral contra o burnout;
  •  Implementação de educação sexual, combate à LGBTIfobia e criação de cotas para pessoas trans na UPE;
  • Defesa de 10% do PIB para a educação, garantia de autonomia orçamentária para a UPE;
  • Inclusão da disciplina de Educação Midiática

Jeremias Cosmo (Democrata)

  • Construção e ampliação de unidades de Escolas Militares;
  • Revisão do modelo de progressão automática para garantir a aprendizagem efetiva;
  • Valorização salarial, mais tempo para planejamento pedagógico e bonificação por desempenho para os professores;
  • Expansão das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e criação do Instituto Estadual de Robótica e Inteligência Artificial;
  • Ensino de empreendedorismo na educação básica e implementação do Programa Jovem Aprendiz com a iniciativa privada.

João Campos (PSB)

  • Universalização do Ensino Médio em tempo integral e ampliação nos Anos Finais do Ensino Fundamental com os municípios;
  • Apoio técnico-financeiro aos municípios para alfabetização na idade certa e construção de novas creches públicas;
  • Modernização das ETEs com laboratórios digitais, cursos por vocação econômica regional, inglês estruturado e retomada do programa de intercâmbio "Ganhe o Mundo";
  • Criação do Campus UPE da Moda em Caruaru
  • Oferta de 10 mil vagas no programa Embarque Digital no interior com cotas raciais;
  •  Expansão do IFPE e articulação com o Governo Federal para trazer um centro tecnológico nos moldes do ITA, IMPA ou IME;
  • Concessão de bolsas de permanência, criação de RUs e Moradias Estudantis na UPE, gratuidade do Passe Livre Estudantil;
  • Ampliação do "PE no Campus;
  • Climatização das escolas estaduais;
  • Apoio continuado pelo Bolsa Atleta Pernambuco, colônia de férias "Brinca Pernambuco" e integração cultural via "EduCultura PE".


Professora Camila (UP)

  • Vinculação obrigatória de no mínimo 10% do PIB do Estado de Pernambuco para a educação pública estadual;
  • Construção massiva de creches públicas em tempo integral para crianças típicas e atípicas da capital ao interior;
  • Extinção imediata de Parcerias Público-Privadas (PPPs), privatizações e terceirizações na rede pública de ensino;
  • Abolição dos vestibulares ou qualquer exame seletivo para ingresso nas universidades públicas e cursos técnicos;
  • Ampliação da infraestrutura e dos campi da UPE;
  • Valorização de professores e funcionários;
  • Fornecimento de merenda escolar sem agrotóxicos;
  • Construção de escolas específicas nos territórios originários com incentivo e preservação das línguas maternas.

Raquel Lyra (PSD)

  • Investimento de R$ 1,96 bilhão para a construção de 250 novas creches públicas no estado;
  • Programa focado na garantia de alfabetização na idade certa para duas em cada três crianças;
  • Reforma e climatização das escolas estaduais;
  • Qualificação técnica e digital para estudantes do Ensino Médio e EJA pelo Programa Trilhatec, além de expansão dos Espaços Cria como laboratórios de inovação escolar;
  • Expansão física e acadêmica da Universidade de Pernambuco (UPE) no interior (com novos campi e reformas em Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Nazaré da Mata);
  • Recomposição do quadro técnico/docente e reajuste de bolsas da UPE
  • Fortalecimento das Autarquias Municipais de Ensino Superior por meio do Programa Universidade para Todos (Proupe), priorizando licençaturas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Renan Hallais (Missão)

  • Abertura das instalações escolares (quadras, laboratórios) nos fins de semana e noites para a comunidade com gestores locais;
  • Atuação de agentes de segurança como educadores de referência e mediadores de conflitos em 80 escolas vulneráveis, além do programa de visitas domiciliares "Professor em Casa PE";
  •  Adoção do padrão da Escola de Aplicação da UPE para o ensino de Português e Matemática do 6º ao 9º ano;
  • Criação de centros especializados para alunos com TEA grave, síndrome de Down com comorbidades e deficiências múltiplas;
  • Reestruturação da carreira de professores em três trilhas equivalentes (Ensino, Gestão e Especialista) sob a Academia PE do Professor;
  • Implementação do modelo dual (escola + empresa remunerada) nas ETEs e percurso integrado da ETE com o Ensino Superior;
  • Concessão de ETEs para gestão por consórcios empresariais sob metas públicas e uso de IA preditiva para combate à evasão.

Victor Assis (PCO)

  • Eleição direta para todos os cargos de gestão nas escolas e governo tripartite (estudantes, professores e funcionários) nas universidades;
  • Verbas orçamentárias exclusivamente para a escola pública e estatização de todo o ensino privado pago;
  • Abolição do vestibular e de exames seletivos, garantindo o livre ingresso no ensino superior público;
  • Piso salarial nacional de no mínimo R$ 8,5 mil mensais para o magistério e jornada máxima de 30 horas semanais em sala de aula;
  • Anulação de reformas educacionais anteriores, fim da censura e permissão irrestrita do uso de celulares nas escolas.

Veja também o que cada candidato propôs para:

Segurança

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