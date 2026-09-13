divulgação / Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco Educação: conheça os planos dos candidatos ao governo de PE

Os candidatos ao governo de Pernambuco apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Educação Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

Guilherme Fonseca (PSTU)

Proibição de Parcerias Público-Privadas (PPPs), terceirizações e compra de materiais de empresas privadas para o ensino público;

Revogação da BNCC e do Novo Ensino Médio, construindo matrizes curriculares elaboradas pelos próprios trabalhadores da educação;

Oposição à militarização das escolas, rejeição ao "Escola sem Partido" e proibição do "intervalo bíblico" nas escolas estaduais;

Substituição de plataformas digitais por uma formação completa, crítica e científica;

Plano de carreira, salários dignos e incorporação imediata de trabalhadores terceirizados via concurso público;

Expansão de creches, escolas e da Universidade de Pernambuco (UPE) por meio de obras públicas, incluindo a construção de Restaurantes Universitários nos campi e recomposição do quadro docente e técnico.

Ivan Moraes (PSOL)



Pacto com municípios para alfabetizar e ensinar matemática até o 2º ano do Ensino Fundamental, aliado a um sistema de prevenção ao abandono escolar;

Expansão do tempo integral em territórios vulneráveis e estruturação da Rede Estadual de Suporte à Inclusão Escolar (profissionais de apoio, Libras, Braille, psicólogos e salas multifuncionais);

Currículos contextualizados para populações indígenas, quilombolas e do campo, com concurso para os cargos de Professor Quilombola e Professor Indígena;

Concursos públicos periódicos, piso salarial, garantia de 1/3 da jornada para planejamento e política de saúde laboral contra o burnout;

Implementação de educação sexual, combate à LGBTIfobia e criação de cotas para pessoas trans na UPE;

Defesa de 10% do PIB para a educação, garantia de autonomia orçamentária para a UPE;

Inclusão da disciplina de Educação Midiática

Jeremias Cosmo (Democrata)

Construção e ampliação de unidades de Escolas Militares;

Revisão do modelo de progressão automática para garantir a aprendizagem efetiva;

Valorização salarial, mais tempo para planejamento pedagógico e bonificação por desempenho para os professores;

Expansão das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e criação do Instituto Estadual de Robótica e Inteligência Artificial;

Ensino de empreendedorismo na educação básica e implementação do Programa Jovem Aprendiz com a iniciativa privada.

João Campos (PSB)



Universalização do Ensino Médio em tempo integral e ampliação nos Anos Finais do Ensino Fundamental com os municípios;

Apoio técnico-financeiro aos municípios para alfabetização na idade certa e construção de novas creches públicas;

Modernização das ETEs com laboratórios digitais, cursos por vocação econômica regional, inglês estruturado e retomada do programa de intercâmbio "Ganhe o Mundo";

Criação do Campus UPE da Moda em Caruaru

Oferta de 10 mil vagas no programa Embarque Digital no interior com cotas raciais;

Expansão do IFPE e articulação com o Governo Federal para trazer um centro tecnológico nos moldes do ITA, IMPA ou IME;

Concessão de bolsas de permanência, criação de RUs e Moradias Estudantis na UPE, gratuidade do Passe Livre Estudantil;

Ampliação do "PE no Campus;

Climatização das escolas estaduais;

Apoio continuado pelo Bolsa Atleta Pernambuco, colônia de férias "Brinca Pernambuco" e integração cultural via "EduCultura PE".





Professora Camila (UP)



Vinculação obrigatória de no mínimo 10% do PIB do Estado de Pernambuco para a educação pública estadual;

Construção massiva de creches públicas em tempo integral para crianças típicas e atípicas da capital ao interior;

Extinção imediata de Parcerias Público-Privadas (PPPs), privatizações e terceirizações na rede pública de ensino;

Abolição dos vestibulares ou qualquer exame seletivo para ingresso nas universidades públicas e cursos técnicos;

Ampliação da infraestrutura e dos campi da UPE;

Valorização de professores e funcionários;

Fornecimento de merenda escolar sem agrotóxicos;

Construção de escolas específicas nos territórios originários com incentivo e preservação das línguas maternas.

Raquel Lyra (PSD)



Investimento de R$ 1,96 bilhão para a construção de 250 novas creches públicas no estado;

Programa focado na garantia de alfabetização na idade certa para duas em cada três crianças;

Reforma e climatização das escolas estaduais;

Qualificação técnica e digital para estudantes do Ensino Médio e EJA pelo Programa Trilhatec, além de expansão dos Espaços Cria como laboratórios de inovação escolar;

Expansão física e acadêmica da Universidade de Pernambuco (UPE) no interior (com novos campi e reformas em Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Nazaré da Mata);

Recomposição do quadro técnico/docente e reajuste de bolsas da UPE

Fortalecimento das Autarquias Municipais de Ensino Superior por meio do Programa Universidade para Todos (Proupe), priorizando licençaturas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Renan Hallais (Missão)



Abertura das instalações escolares (quadras, laboratórios) nos fins de semana e noites para a comunidade com gestores locais;

Atuação de agentes de segurança como educadores de referência e mediadores de conflitos em 80 escolas vulneráveis, além do programa de visitas domiciliares "Professor em Casa PE";

Adoção do padrão da Escola de Aplicação da UPE para o ensino de Português e Matemática do 6º ao 9º ano;

Criação de centros especializados para alunos com TEA grave, síndrome de Down com comorbidades e deficiências múltiplas;

Reestruturação da carreira de professores em três trilhas equivalentes (Ensino, Gestão e Especialista) sob a Academia PE do Professor;

Implementação do modelo dual (escola + empresa remunerada) nas ETEs e percurso integrado da ETE com o Ensino Superior;

Concessão de ETEs para gestão por consórcios empresariais sob metas públicas e uso de IA preditiva para combate à evasão.

Victor Assis (PCO)



Eleição direta para todos os cargos de gestão nas escolas e governo tripartite (estudantes, professores e funcionários) nas universidades;

Verbas orçamentárias exclusivamente para a escola pública e estatização de todo o ensino privado pago;

Abolição do vestibular e de exames seletivos, garantindo o livre ingresso no ensino superior público;

Piso salarial nacional de no mínimo R$ 8,5 mil mensais para o magistério e jornada máxima de 30 horas semanais em sala de aula;

Anulação de reformas educacionais anteriores, fim da censura e permissão irrestrita do uso de celulares nas escolas.

Veja também o que cada candidato propôs para:

Segurança