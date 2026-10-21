Reprodução/redes sociais Espírito Santo: Pazolini abre 13,6 pontos sobre Ferraço

A quatro dias do segundo turno , Lorenzo Pazolini (Republicanos) ampliou a frente na disputa pelo governo do Espírito Santo. Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (21) mostra o ex-prefeito de Vitória com 56,8% dos votos válidos, contra 43,2% do governador Ricardo Ferraço (MDB). A diferença é de 13,6 pontos percentuais.

No cenário estimulado, que considera o total de entrevistados, Pazolini tem 52,4% e Ferraço, 39,8%. Brancos e nulos somam 4,4%, e 3,4% não souberam responder. A vantagem de 12,6 pontos supera com folga a margem de erro de 2,7 pontos.

O número confirma o desempenho do primeiro turno. Na ocasião, Pazolini terminou com 49,65% dos votos válidos, contra 34,06% de Ferraço, e ficou a menos de meio ponto de liquidar a eleição.

Com o apoio de Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, a candidatura é peça central da estratégia nacional do Republicanos. O partido elegeu no primeiro turno os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso e pode somar o Espírito Santo à lista.

A pesquisa ouviu 1.300 eleitores entre 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é ES-01531/2026.



