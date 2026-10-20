Crédito: I. A. Lula de Flávio Bolsonaro agiram igual no debate da Band

Demorei pra escrever sobre o debate de domingo porque passei um dia inteiro tentando entender o que foi dito. Não consegui.

Então vou começar dando os parabéns aos brasileiros que colocaram Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Agora vai!

Os dois mostraram tanto compromisso com o Brasil que chegaram atrasados ao debate da Band. Sabe por quê?

O Flávio devia estar agradecendo pessoalmente a Roberta Luchsinger pela entrevista na CNN. Depois do áudio em que chamou o Daniel Vorcaro de “irmão”, ele aprendeu a não deixar nada gravado.

Já o Lula deve ter se atrasado porque tava mexendo no calendário do Bolsa Família. O reajuste de 15% saiu duas semanas antes do primeiro turno.

Agora o pagamento, que ia até o fim do mês, foi espremido em três dias, todos antes do segundo turno.

Aliás, é tanto benefício saindo nesse período eleitoral que dá até pra desconfiar que estamos em eleição: Prospera MEI, zeradão nos combustíveis, isenção do Imposto de Renda até cinco mil, bloqueio de bets, fim da taxa das blusinhas, canetas emagrecedoras no SUS...

O professor e o adolescente

Mas, pelo jeito, o Lula achou que nem precisava de tanto esforço. Ele mesmo disse que estava convencido de que levava no primeiro turno. Não levou, o Flávio ainda terminou na frente e deu trabalho no debate.

O Flávio parecia um adolescente provocando o professor. Também, o que esperar de alguém que escolhe o Pablo Marçal como conselheiro? O Pablo Marçal é o Janones da direita.

Quem conhece os inquéritos?

Os dois trocaram acusações a noite toda, só que sem dar contexto, como se o hobby do brasileiro fosse ler inquérito antes de dormir.

O Flávio não explicou quem é Roberta Luchsinger. Quem é de esquerda também não sabe, porque o Janones mandou a militância não clicar na notícia.

O Janones é o Pablo Marçal da esquerda. E o Lula não falou por que 134 milhões é muito dinheiro pra fazer o Dark Horse.

Foi um debate com cara de podcast: duas horas de conversa e você sai sabendo menos do que entrou.

Talvez o Lula tenha pegado gosto pelo formato. No primeiro turno, ele trocou o debate da Globo pelo Flow.

Parecia que os dois disputavam quem deixava mais indignado quem já estava indignado.

Só que quem vota no Lula já acha o Flávio ruim, e quem vota no Flávio já acha o Lula ruim.

E o indeciso saiu do debate pesquisando quanto custa uma passagem só de ida pra Portugal. Está entre R$ 1.322 e R$ 1.925.

Agora a gente pode escolher qual dos dois vai passar os próximos quatro anos culpando o outro.

Por isso, vale lembrar, mais uma vez, a frase de uma grande filósofa:

Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ex-presidente Dilma Rousseff







