Reprodução/redes sociais O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro

De acordo com a pesquisa do Meio/Ideia o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 51,1% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,9% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (21), quatro dias antes do segundo turno das eleições para presidente, agendado para este próximo domingo (25).

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 51,1% dos votos e Lula com 48,9%.

Já no cenário que considera os números dos eleitores que ainda não sabem em quem votar, ou que vão votar em branco ou nulo, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Flávio aparece com 48% das intenções de voto e Lula aparece com 46%. O número de nulos ou brancos é de 3,4% e os que não sabem responder é de 2,6%.

Sendo assim, considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão empatados na disputa para a presidência do Brasil.

O levantamento da Meio/Ideia foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro. Foram ouvidos exatamente 1,5 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-8251/2026.



