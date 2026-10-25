Wallace Martins/STF ST

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin, divulgou uma nota neste domingo (25) em que defendeu o respeito à vontade popular expressa nas urnas após a conclusão das eleições de 2026. A manifestação ocorreu após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato na Presidência da República.

No texto publicado no site oficial do Supremo, Fachin afirmou que o respeito à soberania popular é fundamental para a legitimidade democrática. O ministro também agradeceu aos mesários, voluntários, servidores e magistrados que participaram da organização do processo eleitoral.

“Concluídas as eleições de 2026, é tempo de reafirmar o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, livremente manifestada nas urnas”, escreveu o presidente do STF.

Fachin pede paz e estabilidade institucional

Na nota, Fachin defendeu serenidade e responsabilidade após o encerramento da disputa eleitoral. Segundo o ministro, as divergências políticas não devem impedir a busca por soluções para os desafios do país.

“Encerrada a disputa eleitoral, é momento de serenidade, responsabilidade e compromisso com o País”, afirmou.

O presidente do Supremo acrescentou que o Brasil precisa de paz, estabilidade institucional e respostas às demandas da sociedade.

Fachin também destacou a importância da relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo ele, os três Poderes devem atuar de forma independente e harmônica, conforme prevê a Constituição Federal.

O ministro afirmou que o respeito recíproco, o diálogo institucional e o cumprimento das competências constitucionais são fundamentais para preservar o equilíbrio entre os Poderes e o Estado Democrático de Direito.

Ao final da manifestação, Fachin reafirmou o compromisso do Supremo com a Constituição, a proteção dos direitos fundamentais, a segurança jurídica e o acesso à Justiça.

“A Constituição é o nosso ponto de encontro. A democracia é o nosso compromisso permanente”, concluiu.

A íntegra da manifestação está disponível no site oficial do STF.