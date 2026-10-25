Governo Federal Presidente Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25) e protagonizou a primeira virada da história das eleições presidenciais brasileiras desde a adoção do sistema de dois turnos, em 1989. O petista derrotou Flávio Bolsonaro (PL) após terminar a primeira votação atrás do adversário, algo que nenhum candidato havia conseguido nas sete disputas presidenciais anteriores decididas em segundo turno.

Com 99,79% das urnas apuradas, Lula tinha 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% de Flávio. A diferença ultrapassava 4,3 milhões de votos. O resultado garante ao presidente um quarto mandato, que começa em janeiro de 2027 e termina em dezembro de 2030.

A vitória rompe uma sequência histórica. Até este domingo, todos os candidatos que chegaram ao segundo turno na liderança haviam confirmado o resultado nas urnas. Desta vez, o eleitorado mudou a ordem estabelecida três semanas antes.

Flávio Bolsonaro havia vencido o primeiro turno

Na votação de 4 de outubro, Flávio surpreendeu ao terminar em primeiro lugar, com 56.103.033 votos, equivalentes a 47,03% dos válidos.

Lula recebeu 53.870.724 votos, ou 45,16%. A diferença de 2,2 milhões de votos colocou o presidente em uma posição inédita em sua trajetória eleitoral: pela primeira vez, ele disputou um segundo turno presidencial depois de terminar a primeira etapa atrás do adversário.

A campanha petista passou as três semanas seguintes tentando reduzir essa desvantagem. Lula reforçou a defesa de programas sociais, como Bolsa Família e Pé-de-Meia, enquanto Flávio concentrou críticas à economia, à segurança pública e às investigações envolvendo integrantes do Governo Federal.

Os candidatos também protagonizaram debates marcados por acusações sobre corrupção e divergências em temas como saúde, Previdência e gastos públicos.

O resultado deste domingo inverteu a posição dos dois candidatos e deu a Lula mais quatro anos no Palácio do Planalto.

Virada nunca havia acontecido desde 1989

A primeira eleição presidencial direta após a redemocratização, em 1989, já teve uma disputa de segundo turno entre Lula e Fernando Collor de Mello.

Collor terminou a primeira votação na liderança, com 30,47% dos votos válidos, contra 17,18% de Lula. Apesar da aproximação do petista na etapa decisiva, o candidato do PRN venceu com 53,03%.

Em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi eleito ainda no primeiro turno.

Nas disputas seguintes, a liderança inicial continuou prevalecendo. Lula venceu em 2002 e 2006 depois de terminar em primeiro lugar na votação inicial. Dilma Rousseff (PT) repetiu o resultado em 2010 e 2014.

Jair Bolsonaro venceu as duas etapas em 2018. Quatro anos depois, Lula também liderou o primeiro turno e confirmou a vitória sobre Bolsonaro na segunda votação, com 50,90% dos votos válidos.

Em 2026, pela primeira vez, o segundo colocado conseguiu ultrapassar o líder da primeira votação e conquistar a Presidência da República.

A virada se refere à comparação entre os resultados dos dois turnos, e não às mudanças de liderança que podem ocorrer durante a apuração das urnas.



