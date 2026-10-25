Reprodução Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 81 anos quando tomar posse para seu quarto mandato como presidente da República, em 5 de janeiro de 2027. Com isso, ampliará o recorde de presidente mais velho a assumir o cargo na história do Brasil. Lula foi reeleito neste domingo (25), após vencer o segundo turno das eleições de 2026.

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco, Lula completará 81 anos na próxima terça-feira (27), dois dias após a votação. Em janeiro de 2023, quando voltou ao Palácio do Planalto após derrotar Jair Bolsonaro (PL), ele já havia estabelecido a marca ao assumir a Presidência aos 77 anos.

O novo mandato será o quarto de Lula. Ele foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, reeleito em 2006 e voltou ao cargo em 2023, após passar 12 anos fora da Presidência.

Veja a idade dos presidentes mais velhos na posse

Além de Lula, outros presidentes brasileiros chegaram ao cargo com mais de 65 anos. Michel Temer assumiu definitivamente a Presidência aos 75 anos, em agosto de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff.

Getúlio Vargas voltou ao poder pelo voto direto em janeiro de 1951, aos 68 anos. Fernando Henrique Cardoso iniciou seu segundo mandato em 1999 aos 67 anos. A mesma idade foi registrada por Costa e Silva, em 1967, e Nereu Ramos, em 1955. Dilma Rousseff também tinha 67 anos quando tomou posse para seu segundo mandato, em janeiro de 2015.

Considerando a idade no mandato em que cada um chegou à sua maior idade na posse, a lista fica assim:

Lula: 81 anos, em 2027;

Michel Temer: 75 anos, em 2016;

Getúlio Vargas: 68 anos, em 1951;

Fernando Henrique Cardoso: 67 anos, em 1999;

Costa e Silva: 67 anos, em 1967;

Nereu Ramos: 67 anos, em 1955;

Dilma Rousseff: 67 anos, em 2015.

A Constituição Federal determina que o candidato à Presidência da República tenha pelo menos 35 anos. A legislação eleitoral, porém, não estabelece uma idade máxima para disputar o cargo ou assumir o mandato.

Assim, pessoas que atendam aos demais requisitos de elegibilidade podem concorrer à Presidência independentemente da idade.

Posse presidencial será em 5 de janeiro

O novo mandato de Lula também marcará uma mudança no calendário das posses presidenciais. A cerimônia ocorrerá em 5 de janeiro de 2027, em vez de 1º de janeiro, data tradicional nas últimas décadas.

A alteração foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021, e passa a valer para os eleitos em 2026.