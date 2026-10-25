Reprodução Montagem com as manchetes de Clarin e Al Jazeera

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência do Brasil repercutiu na imprensa internacional neste domingo (25). Veículos estrangeiros destacaram o resultado da disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), a volta do petista ao comando do país para um quarto mandato não consecutivo e a confusão provocada pela decisão de estender o horário de votação em algumas seções eleitorais.

A agência Reuters classificou a mudança de última hora como um fator de incerteza em uma eleição acompanhada de perto por observadores e investidores. Já a Associated Press (AP) chamou atenção para os problemas registrados em locais de votação após a decisão judicial e apontou a possibilidade de contestação por parte da oposição.

A cobertura também destacou o significado político da vitória de Lula para a América Latina, em um cenário de avanço de forças de direita alinhadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em reportagem publicada neste domingo, a Reuters destacou que Lula conquistou um quarto mandato em uma disputa marcada pela extensão do horário de votação e pela suspensão temporária da divulgação dos resultados.

A agência norte-americana Associated Press também destacou a extensão do horário de votação e a confusão registrada em diferentes seções eleitorais.

Segundo a agência, a decisão tomada de última hora pode levar Flávio Bolsonaro a buscar medidas legais contra o resultado. A cobertura também contextualizou a vitória de Lula na disputa política regional e nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

A AP observou que o resultado mantém a maior economia da América Latina sob um governo de esquerda e contraria a tendência de crescimento de candidatos de direita aliados a Trump em países da região.

A emissora Al Jazeera destacou a vitória de Lula após o resultado desfavorável do primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro terminou à frente do presidente.

A reportagem apontou que o petista conseguiu reverter a desvantagem e garantiu um quarto mandato presidencial não consecutivo. O veículo também destacou que Lula se tornou o primeiro candidato, desde a redemocratização brasileira, a terminar o primeiro turno em segundo lugar e vencer a eleição no segundo.

O jornal francês Le Monde acompanhou a votação em tempo real e destacou, antes da confirmação do resultado, a disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro.

A cobertura também abordou as dificuldades de transporte público em algumas cidades brasileiras e as acusações de que a redução da oferta de ônibus poderia dificultar o comparecimento de eleitores às urnas.

O jornal contextualizou a eleição como uma disputa com implicações que ultrapassam as fronteiras brasileiras, especialmente pelas diferenças entre os projetos políticos dos candidatos e pelas possíveis consequências para a política externa do país.

O jornal argentino Clarín destacou a dimensão política e social da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. A publicação apontou que Lula tentava defender o legado de seus governos e os resultados econômicos de sua gestão, enquanto Flávio buscava ampliar o apoio em temas sociais. O jornal também abordou o peso dos benefícios sociais e das propostas relacionadas ao mercado de trabalho na reta final da campanha.

Lula venceu Flávio Bolsonaro por 51,75% a 48,25% dos votos, segundo os dados da apuração divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado confirmou a reeleição do petista e garantiu a ele um quarto mandato não consecutivo.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio havia obtido 47% dos votos válidos, contra cerca de 45% de Lula. A inversão do resultado foi um dos aspectos destacados pela imprensa estrangeira ao noticiar a conclusão da eleição brasileira.

O novo mandato de Lula começará em 5 de janeiro de 2027. Aos 81 anos, ele também ampliará o recorde de presidente mais velho a tomar posse na história do Brasil.



