Paulo Pinto/Agência Brasil Urnas sendo preparadas

Com o objetivo de atestar o correto funcionamento das urnas eletrônicas no segundo turno, a Justiça Eleitoral realiza auditorias públicas no próprio dia da votação, que acontece neste domingo (25). Dentre as verificações, destacam-se o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, etapas com características e funções distintas. Entenda:

Teste de Integridade sem biometria



Esta etapa da auditoria é aberta ao público e acontece no domingo de eleição, das 8h às 17h. Servidores efetivos do Poder Judiciário ou do Ministério Público participarão do teste com um voto fictício nas urnas eletrônicas e com cédulas de papel. No final, os votos serão contados e comparados, para demonstrar se os votos eletrônicos correspondem aos votos de cédulas físicas e se foram contabilizados corretamente, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



A definição de quais seções eleitorais serão submetidas ao teste acontece neste sábado (24) de véspera da votação, pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.

Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais



O segundo procedimento serve para verificar a integridade dos sistemas da urna eletrônica. Ele acontece antes das eleições começarem, nas seções eleitorais definidas no dia anterior. O processo envolve comparar o sistema da urna instalada na seção eleitoral selecionada, com os oficiais abertos, compilados, assinados e lacrados pelo TSE.



Segundo turno das Eleições 2026

Este domingo (25) marca a volta às urnas em todo o Brasil . O segundo turno das Eleições 2026 será realizado para definir o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador . A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Além das disputas nacionais e estaduais, eleitores de sete municípios brasileiros participarão de eleições suplementares para escolher prefeito e vice-prefeito. Em Goiatins, no Tocantins, a votação será ainda mais ampla, com três cargos em disputa (prefeito, governador e presidente).