No dia 25 de outubro, eleitores de diversas regiões do Brasil poderão utilizar o transporte público gratuitamente para chegar aos locais de votação. A medida, prevista nas regras da Justiça Eleitoral, busca facilitar o acesso às urnas e evitar que o custo das passagens impeça a participação dos cidadãos no processo eleitoral.
A operação varia conforme a cidade e o sistema de transporte. Entre as medidas anunciadas estão a gratuidade em ônibus, metrôs, trens e outros modais, o reforço da frota e a ampliação da oferta de viagens. Em algumas capitais, o benefício será válido durante todo o domingo; em outras, haverá horários específicos ou exigências para o embarque.
A Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e metropolitano nos dias de votação, tanto no primeiro turno quanto em eventual segundo turno. A frequência do serviço deve ser compatível com a de dias úteis, e a redução injustificada da oferta habitual pode configurar crime eleitoral.
Como será o transporte público nas capitais?
Norte
- Amapá: em Macapá, todas as linhas municipais serão gratuitas, sem necessidade de apresentar documentos eleitorais.
- Amazonas: em Manaus, os ônibus serão gratuitos das 4h às 18h, com 1.149 veículos convencionais e 320 do transporte complementar. Haverá esquema especial de trânsito das 7h às 16h.
- Rondônia: em Porto Velho, os ônibus terão tarifa zero das 5h às 18h.
- Roraima: em Boa Vista, os ônibus serão gratuitos das 7h às 16h, no horário local, com itinerários e horários de dias úteis.
- Tocantins: em Palmas, os ônibus seguirão a programação de dias úteis, com circulação antes das 7h.
Nordeste
- Alagoas: em Maceió, haverá reforço de linhas a partir das 7h. Passageiros com cartão Vamu Cidadão terão gratuidade até as 18h, quando a operação voltará à programação habitual de domingo.
- Bahia: em Salvador, ônibus convencionais, BRT, STEC e Elevador Lacerda terão gratuidade. Os ônibus circularão das 6h às 20h, e o elevador funcionará das 7h às 21h30.
- Ceará: em Fortaleza, os ônibus serão gratuitos das 6h às 18h, com 380 veículos extras. Fora desse período, valerá a Tarifa Social. Haverá uma linha especial para atender eleitores.
- Maranhão: em São Luís, os ônibus terão catraca livre da meia-noite às 22h, com programação de dias úteis. A gratuidade será válida para todos os passageiros.
- Paraíba: o transporte intermunicipal será gratuito para eleitores entre 3 e 5 de outubro, mediante apresentação dos documentos exigidos. Nos ônibus semiurbanos, a gratuidade valerá durante todo o dia 4.
- Pernambuco: o Grande Recife Consórcio de Transportes disponibilizará 1.308 ônibus durante o domingo.
- Rio Grande do Norte: o transporte intermunicipal será gratuito entre 3 e 5 de outubro para quem precisar votar em outro município, mediante apresentação apresentar o título de eleitor ou e-título. No sistema semiurbano, a gratuidade valerá durante todo o dia 4.
- Sergipe: os ônibus serão gratuitos em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.
Centro-Oeste
- Distrito Federal: os eleitores podem consultar horários e itinerários dos ônibus gratuitos na plataforma DF no Ponto. Haverá também transporte eleitoral para moradores de zonas rurais.
- Goiás: em Goiânia e na região metropolitana, os ônibus seguirão horários e itinerários de dias úteis. Os passageiros deverão passar pelas catracas para registro eletrônico da viagem.
- Mato Grosso: em Cuiabá, toda a frota de ônibus circulará das 5h às 17h.
- Mato Grosso do Sul: em Campo Grande, as linhas seguirão os itinerários dos dias úteis, com reforço nos horários de maior movimento: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h.
Sudeste
- Minas Gerais: em Belo Horizonte, ônibus convencionais, Move e suplementares serão gratuitos durante todo o domingo. Haverá reforço das 5h às 20h, com itinerários de dias úteis e manutenção dos atendimentos habituais de domingo.
- Rio de Janeiro: no estado, ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas serão gratuitos das 6h às 20h, com exceções para determinadas linhas rodoviárias. Na capital, o benefício também inclui BRT, VLT, vans e cabritinhos credenciados. Os horários e itinerários podem ser consultados no Portal das Eleições 2026 do TRE-RJ.
- São Paulo: na capital, os ônibus municipais já operam gratuitamente aos domingos pelo programa Passe Livre. Para os demais modais, os horários e as condições de gratuidade devem ser confirmados conforme o sistema utilizado.
Sul
- Paraná: em Curitiba, os ônibus terão tarifa gratuita e reforço de frota. Nas estações-tubo e nos terminais, o embarque será feito pelas portas de isenção, sem giro da catraca.
- Rio Grande do Sul: o transporte intermunicipal será gratuito para viagens de ida e volta entre 3 e 5 de outubro, conforme os horários previstos. O benefício exige título de eleitor ou e-Título e não inclui serviços especiais, como executivo e leito.
- Santa Catarina: em Florianópolis, os ônibus serão gratuitos e seguirão os horários de dias úteis. Não será necessário apresentar cartão de transporte.
O que diz a Justiça Eleitoral?
Além da gratuidade, a Justiça Eleitoral prevê medidas para facilitar o deslocamento de eleitores que vivem em áreas distantes dos locais de votação. Entre as possibilidades, estão a criação de linhas especiais para atender moradores de regiões rurais e a utilização de veículos disponíveis pelo poder público.
Também é possível requisitar veículos adaptados, como ônibus escolares, observada a legislação aplicável. Sempre que possível, deve ser dada preferência a veículos acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
O eleitor pode utilizar veículo particular para votar e transportar familiares. Também são permitidos serviços de táxi e aplicativos de transporte.
O que é proibido no transporte eleitoral?
As regras eleitorais estabelecem restrições para impedir que o transporte seja utilizado para influenciar o voto ou promover candidaturas.
Candidatos, partidos políticos, federações e coligações não podem fornecer transporte ou refeições a eleitores no dia da votação. Também é proibido fretar veículos especificamente para levar eleitores aos locais de votação.
A oferta de transporte gratuito pelo poder público, por sua vez, não pode ser utilizada para propaganda eleitoral ou promoção pessoal de agentes públicos. O objetivo é assegurar que o serviço seja oferecido de maneira impessoal, sem favorecer candidaturas ou interferir na liberdade de escolha dos eleitores.