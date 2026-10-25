Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte Horários e itinerários das linhas metropolitanas podem ser consultados no site do DER-MG

No dia 25 de outubro, eleitores de diversas regiões do Brasil poderão utilizar o transporte público gratuitamente para chegar aos locais de votação. A medida, prevista nas regras da Justiça Eleitoral, busca facilitar o acesso às urnas e evitar que o custo das passagens impeça a participação dos cidadãos no processo eleitoral.

A operação varia conforme a cidade e o sistema de transporte. Entre as medidas anunciadas estão a gratuidade em ônibus, metrôs, trens e outros modais, o reforço da frota e a ampliação da oferta de viagens. Em algumas capitais, o benefício será válido durante todo o domingo; em outras, haverá horários específicos ou exigências para o embarque.

A Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e metropolitano nos dias de votação, tanto no primeiro turno quanto em eventual segundo turno. A frequência do serviço deve ser compatível com a de dias úteis, e a redução injustificada da oferta habitual pode configurar crime eleitoral.









Como será o transporte público nas capitais?



Norte



Amapá: em Macapá , todas as linhas municipais serão gratuitas, sem necessidade de apresentar documentos eleitorais.

em , todas as linhas municipais serão gratuitas, sem necessidade de apresentar documentos eleitorais. Amazonas: em Manaus , os ônibus serão gratuitos das 4h às 18h, com 1.149 veículos convencionais e 320 do transporte complementar. Haverá esquema especial de trânsito das 7h às 16h.

em , os ônibus serão gratuitos das 4h às 18h, com 1.149 veículos convencionais e 320 do transporte complementar. Haverá esquema especial de trânsito das 7h às 16h. Rondônia: em Porto Velho , os ônibus terão tarifa zero das 5h às 18h.

em , os ônibus terão tarifa zero das 5h às 18h. Roraima: em Boa Vista , os ônibus serão gratuitos das 7h às 16h, no horário local, com itinerários e horários de dias úteis.

em , os ônibus serão gratuitos das 7h às 16h, no horário local, com itinerários e horários de dias úteis. Tocantins: em Palmas, os ônibus seguirão a programação de dias úteis, com circulação antes das 7h.

Nordeste

Alagoas: em Maceió , haverá reforço de linhas a partir das 7h. Passageiros com cartão Vamu Cidadão terão gratuidade até as 18h, quando a operação voltará à programação habitual de domingo.

em , haverá reforço de linhas a partir das 7h. Passageiros com cartão Vamu Cidadão terão gratuidade até as 18h, quando a operação voltará à programação habitual de domingo. Bahia: em Salvador , ônibus convencionais, BRT, STEC e Elevador Lacerda terão gratuidade. Os ônibus circularão das 6h às 20h, e o elevador funcionará das 7h às 21h30.

em , ônibus convencionais, BRT, STEC e Elevador Lacerda terão gratuidade. Os ônibus circularão das 6h às 20h, e o elevador funcionará das 7h às 21h30. Ceará: em Fortaleza , os ônibus serão gratuitos das 6h às 18h, com 380 veículos extras. Fora desse período, valerá a Tarifa Social. Haverá uma linha especial para atender eleitores.

em , os ônibus serão gratuitos das 6h às 18h, com 380 veículos extras. Fora desse período, valerá a Tarifa Social. Haverá uma linha especial para atender eleitores. Maranhão: em São Luís , os ônibus terão catraca livre da meia-noite às 22h, com programação de dias úteis. A gratuidade será válida para todos os passageiros.

em , os ônibus terão catraca livre da meia-noite às 22h, com programação de dias úteis. A gratuidade será válida para todos os passageiros. Paraíba: o transporte intermunicipal será gratuito para eleitores entre 3 e 5 de outubro, mediante apresentação dos documentos exigidos. Nos ônibus semiurbanos, a gratuidade valerá durante todo o dia 4.

o transporte intermunicipal será gratuito para eleitores entre 3 e 5 de outubro, mediante apresentação dos documentos exigidos. Nos ônibus semiurbanos, a gratuidade valerá durante todo o dia 4. Pernambuco: o Grande Recife Consórcio de Transportes disponibilizará 1.308 ônibus durante o domingo.

o Grande Recife Consórcio de Transportes disponibilizará 1.308 ônibus durante o domingo. Rio Grande do Norte: o transporte intermunicipal será gratuito entre 3 e 5 de outubro para quem precisar votar em outro município, mediante apresentação apresentar o título de eleitor ou e-título. No sistema semiurbano, a gratuidade valerá durante todo o dia 4.

o transporte intermunicipal será gratuito entre 3 e 5 de outubro para quem precisar votar em outro município, mediante apresentação apresentar o título de eleitor ou e-título. No sistema semiurbano, a gratuidade valerá durante todo o dia 4. Sergipe: os ônibus serão gratuitos em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

Centro-Oeste

Distrito Federal: os eleitores podem consultar horários e itinerários dos ônibus gratuitos na plataforma DF no Ponto. Haverá também transporte eleitoral para moradores de zonas rurais.

os eleitores podem consultar horários e itinerários dos ônibus gratuitos na plataforma DF no Ponto. Haverá também transporte eleitoral para moradores de zonas rurais. Goiás: em Goiânia e na região metropolitana, os ônibus seguirão horários e itinerários de dias úteis. Os passageiros deverão passar pelas catracas para registro eletrônico da viagem.

em e na região metropolitana, os ônibus seguirão horários e itinerários de dias úteis. Os passageiros deverão passar pelas catracas para registro eletrônico da viagem. Mato Grosso: em Cuiabá , toda a frota de ônibus circulará das 5h às 17h.

em , toda a frota de ônibus circulará das 5h às 17h. Mato Grosso do Sul: em Campo Grande, as linhas seguirão os itinerários dos dias úteis, com reforço nos horários de maior movimento: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h.

Sudeste

Minas Gerais: em Belo Horizonte , ônibus convencionais, Move e suplementares serão gratuitos durante todo o domingo. Haverá reforço das 5h às 20h, com itinerários de dias úteis e manutenção dos atendimentos habituais de domingo.

em , ônibus convencionais, Move e suplementares serão gratuitos durante todo o domingo. Haverá reforço das 5h às 20h, com itinerários de dias úteis e manutenção dos atendimentos habituais de domingo. Rio de Janeiro: no estado, ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas serão gratuitos das 6h às 20h, com exceções para determinadas linhas rodoviárias. Na capital, o benefício também inclui BRT, VLT, vans e cabritinhos credenciados. Os horários e itinerários podem ser consultados no Portal das Eleições 2026 do TRE-RJ.

no estado, ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas serão gratuitos das 6h às 20h, com exceções para determinadas linhas rodoviárias. Na capital, o benefício também inclui BRT, VLT, vans e cabritinhos credenciados. Os horários e itinerários podem ser consultados no Portal das Eleições 2026 do TRE-RJ. São Paulo: na capital, os ônibus municipais já operam gratuitamente aos domingos pelo programa Passe Livre. Para os demais modais, os horários e as condições de gratuidade devem ser confirmados conforme o sistema utilizado.

Sul

Paraná: em Curitiba , os ônibus terão tarifa gratuita e reforço de frota. Nas estações-tubo e nos terminais, o embarque será feito pelas portas de isenção, sem giro da catraca.

em , os ônibus terão tarifa gratuita e reforço de frota. Nas estações-tubo e nos terminais, o embarque será feito pelas portas de isenção, sem giro da catraca. Rio Grande do Sul: o transporte intermunicipal será gratuito para viagens de ida e volta entre 3 e 5 de outubro, conforme os horários previstos. O benefício exige título de eleitor ou e-Título e não inclui serviços especiais, como executivo e leito.

o transporte intermunicipal será gratuito para viagens de ida e volta entre 3 e 5 de outubro, conforme os horários previstos. O benefício exige título de eleitor ou e-Título e não inclui serviços especiais, como executivo e leito. Santa Catarina: em Florianópolis, os ônibus serão gratuitos e seguirão os horários de dias úteis. Não será necessário apresentar cartão de transporte.

O que diz a Justiça Eleitoral?

Além da gratuidade, a Justiça Eleitoral prevê medidas para facilitar o deslocamento de eleitores que vivem em áreas distantes dos locais de votação. Entre as possibilidades, estão a criação de linhas especiais para atender moradores de regiões rurais e a utilização de veículos disponíveis pelo poder público.

Também é possível requisitar veículos adaptados, como ônibus escolares, observada a legislação aplicável. Sempre que possível, deve ser dada preferência a veículos acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O eleitor pode utilizar veículo particular para votar e transportar familiares. Também são permitidos serviços de táxi e aplicativos de transporte.

O que é proibido no transporte eleitoral?

As regras eleitorais estabelecem restrições para impedir que o transporte seja utilizado para influenciar o voto ou promover candidaturas.

Candidatos, partidos políticos, federações e coligações não podem fornecer transporte ou refeições a eleitores no dia da votação. Também é proibido fretar veículos especificamente para levar eleitores aos locais de votação.

A oferta de transporte gratuito pelo poder público, por sua vez, não pode ser utilizada para propaganda eleitoral ou promoção pessoal de agentes públicos. O objetivo é assegurar que o serviço seja oferecido de maneira impessoal, sem favorecer candidaturas ou interferir na liberdade de escolha dos eleitores.