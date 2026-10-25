Fernando Frazão/Agência Brasil Eleição Suplementar ocorre no mesmo dia e horário da votação geral

Neste domingo (25) de segundo turno, além das eleições gerais para presidente em todo o Brasil, e da votação para governador em seis estados, eleitores de sete municípios também escolherão seus prefeitos e vice-prefeitos. A eleição suplementar ocorrerá simultaneamente ao pleito ordinário, utilizando a mesma urna eletrônica, no mesmo horário e nos locais habituais de votação.

O que é uma eleição suplementar?



As eleições suplementares são realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando um cargo de representante fica disponível antes da conclusão do mandato. Isso pode acontecer quando há uma decisão da Justiça Eleitoral que resulta no cancelamento do registro de candidatura, na cassação desse registro ou na perda do mandato do candidato mais votado na votação geral.



Essas votações são conduzidas por regras de resoluções específicas, desenvolvidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais para seguir rigidamente um calendário eleitoral definido.



Municípios com pleito suplementar este ano



As eleições suplementares serão realizadas em Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Goiatins (TO) e em três cidades paulistas: Macedônia, Martinópolis e Narandiba.



Com exceção de Goiatins, onde também haverá escolha para o governo tocantinense em segundo turno, os outros seis municípios elegerão prefeito e vice-prefeito, além do próximo presidente da República. Os candidatos eleitos para os cargos municipais cumprirão mandato até dezembro de 2028.





