Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Propaganda online

Termina nesta quinta-feira (22) o prazo para veiculação de propaganda eleitoral paga ou impulsionada na internet. A restrição vale para as campanhas do segundo turno das eleições e também envolve conteúdos produzidos com inteligência artificial nas redes sociais, conforme as regras eleitorais.

A reta final da campanha tem outros prazos importantes. Os comícios podem ser realizados até as 2h de sexta-feira (23), enquanto a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão termina no mesmo dia.

O que termina nesta quinta-feira?

Além da propaganda paga ou impulsionada na internet, o prazo para anúncios eleitorais pagos na imprensa escrita e para a realização de debates entre candidatos também se encerra nesta quinta-feira (22), conforme o calendário eleitoral.

A data marca o fim de parte das estratégias de divulgação das candidaturas antes da votação. A legislação estabelece l imites para a propaganda nos dias que antecedem o segundo turno, com o objetivo de organizar a disputa e garantir o cumprimento das regras eleitorais.

Veja até quando a campanha pode continuar

Mesmo com o encerramento de alguns formatos de propaganda, outras atividades de campanha ainda serão permitidas nos próximos dias.

Quinta-feira (22): último dia para propaganda eleitoral paga ou impulsionada na internet, anúncios pagos na imprensa escrita e debates entre candidatos.

Sexta-feira (23): último dia para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Comícios podem ocorrer até as 2h da madrugada.

Sábado (24): caminhadas, carreatas e distribuição de material de campanha podem ser realizadas até as 22h.

Restrição ao transporte de armas

Outra medida prevista para o período eleitoral envolve caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs. A partir das 22h de sábado (24), o transporte de armas e munições ficará proibido, conforme as regras de segurança eleitoral.

A restrição terá validade em todo o território nacional até segunda-feira, após o segundo turno, como parte das medidas destinadas a reforçar a segurança durante a votação e a apuração dos resultados.

É importante que candidatos, partidos e eleitores fiquem atentos aos prazos, já que o descumprimento das regras pode gerar consequências previstas na legislação eleitoral.