@elberxavieraraujo (ig) | @myhoodbr/Paulo Pinto/Agencia Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em campanhas eleitorais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) que vão disputar a Presidência no 2º turno das eleições presidenciais, têm índices de rejeição superiores a 50%, segundo pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (14). O levantamento aponta que 54% dos entrevistados afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 53% dizem o mesmo em relação a Lula.

A diferença de um ponto percentual entre eles, no entanto, está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.

Em relação às intenções de voto, a Quaest mostra Flávio Bolsonaro com 46%, contra 44% de Lula, ou seja, empate técnico.

Aprovação de Lula sobe para 45%

O levantamento também mostra uma pequena oscilação positiva nos indicadores de aprovação e avaliação do governo Lula em relação à rodada anterior.

A parcela dos entrevistados que aprova o governo Lula passou de 44% para 45%. Já o percentual dos que desaprovam a gestão caiu de 49% para 48%. Os que não souberam ou não responderam permaneceram em 7%.

Apesar da melhora numérica nos dois indicadores, a desaprovação continua três pontos percentuais acima da aprovação.

Avaliação negativa recua

Na avaliação geral da gestão, o percentual dos entrevistados que consideram o governo negativo caiu de 42% para 40%. Já a avaliação positiva passou de 33% para 34%, enquanto a classificação regular subiu de 23% para 24%.

Outros 2% não souberam ou não responderam.





Os resultados mostram uma redução de dois pontos percentuais na avaliação negativa e uma elevação de um ponto na positiva. Como as variações estão dentro da margem de erro, não é possível afirmar que houve uma mudança estatisticamente significativa nesses indicadores.

A pesquisa Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.