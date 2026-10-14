Reprodução Douglas Ruas (PL) e o desembargador Ricardo Couto, governador em exercício

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), começou oficialmenta a transição para assumir o governo do estado em 2027. Entre os primeiros passos estão uma reunião com o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, na última terça-feira (13) e a publicação do decreto nesta quarta (14).

O primeiro encontro presencial entre Douglas Ruas e Ricardo Couto após a confirmação do resultado eleitoral ocorreu na sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e durou pouco mais de uma hora e meia.

De início o futuro governador do PL anunciou Maria Gabriela Bessa, gestora pública e socióloga, como coordenadora da equipe de transição. Ela assumiu a Secretaria de Estado das Cidades após a saída de Ruas para se candidatar e será a responsável por organizar as conversas com a administração atual.

Pelo lado do governo em exercício, a coordenação dos trabalhos está sob responsabilidade do secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Willeman.

Após a reunião, Ruas seguiu para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde continua como presidente da casa até o fim do atual mandato, e comandou uma sessão na qual defendeu a manutenção do diálogo entre os poderes e afirmou que pretende manter uma relação institucional com os parlamentares nos próximos anos.

A posse está prevista para janeiro de 2027, e os primeiros nomes do grupo que tomará posse começaram a ser confirmados. Além de Maria Gabriela Bessa na coordenação da transição, Ruas já anunciou a vice-governadora eleita, Fernanda Louback, para comandar a futura Secretaria de Estado da Inclusão e da Mulher.

Decreto estabelece regras para a transição

Na manhã desta quarta-feira (14), o decreto publicado no Diário Oficial pelo governo do estado estabelece que por parte da gestão de Ricardo Couto a Comissão de Transição Governamental será presidida pelo secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Willeman e contará no grupo com os secretários Rafael Abreu, do Planejamento e Gestão; Guilherme Mercês, da Fazenda; Pablo Gonçalves, da Infraestrutura e Obras Públicas; o subsecretário-geral da Casa Civil, Sérgio Pimentel; e o procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux.

Pelas regras publicadas, Douglas Ruas agora indicará até cinco integrantes para sua equipe de transição. O grupo terá acesso integral aos relatórios consolidados pela comissão do governo atual, com informações sobre a situação administrativa e financeira do estado.

O decreto também determina que todos os secretários estaduais entreguem, até 30 de outubro, um diagnóstico detalhado de suas respectivas pastas. Os documentos deverão apresentar a situação das contas públicas, o balanço dos programas em execução, os projetos interrompidos e os assuntos prioritários que exigirão decisões nos primeiros 100 dias do próximo mandato.





Prioridades do governo

Em seu primeiro discurso após a confirmação da vitória sobre Eduardo Paes (PSD), Ruas afirmou que pretende analisar as contas públicas e discutir alternativas para enfrentar o desequilíbrio entre receitas e despesas.

A proposta de orçamento do Rio de Janeiro para 2027 prevê um déficit superior a R$ 13 bilhões, cenário que o governador eleito deverá enfrentar durante a preparação da próxima gestão.

Outra prioridade anunciada pela equipe de Douglas Ruas é a reorganização da Segurança Pública, com o fortalecimento da secretaria responsável pela área que deve centralizar todo o do planejamento estratégico das operações policiais.



