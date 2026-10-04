Reprodução/redes sociais Edinho Silva, presidente nacional do PT

Edinho Silva (PT) foi eleito deputado federal por São Paulo neste domingo (4), com 115.341 votos. Ex-prefeito de Araraquara por quatro mandatos e atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores , ele ocupará pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A eleição encerra uma trajetória eleitoral em que Edinho conciliou a disputa por uma vaga no Congresso com a coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O resultado também marca uma nova etapa em sua trajetória política.

Edinho já foi vereador, deputado estadual e prefeito de Araraquara por quatro mandatos. Também ocupou o cargo de secretário de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff. Desde julho de 2025, preside o Partido dos Trabalhadores.

Durante a disputa, Edinho apresentou a candidatura como uma forma de ampliar a representação de Araraquara e da região em Brasília. Segundo ele, o município estava havia 15 anos sem um representante na Câmara dos Deputados.

Compromissos

A relação com Araraquara foi um dos eixos da candidatura. Entre as propostas apresentadas, Edinho defendeu projetos voltados à geração de empregos e ao desenvolvimento econômico regional.

A agenda também incluiu temas nacionais. Edinho defendeu o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a ampliação da escola em tempo integral, investimentos em creches, o fortalecimento do SUS, o combate à violência contra as mulheres, políticas de segurança pública e ações de enfrentamento à crise climática.





Edinho também se comprometeu a trabalhar por investimentos em ciência, tecnologia e inovação, reindustrialização, transição energética e fortalecimento do agro, além de defender pautas como soberania nacional, renda, direitos sociais, cultura, esporte e inclusão.



