Reprodução Redes sociais Sergio Moro durante a votação neste domingo (04)

Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Com 3.124.306 votos, que correspondem a 50,11% dos votos válidos, Moro garantiu a vitória sem necessidade de realização do segundo turno no Paraná.

Moro vai suceder Ratinho Junior



) terminou a disputa em segundo lugar, com 1.580.959 votos, o equivalente a 25,35% dos votos válidos.

Moro vai suceder Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que governa o Paraná desde 2019. Ratinho Junior foi reeleito em primeiro turno em 2022, quando recebeu 4.243.292 votos.

Com população estimada em 11,95 milhões de habitantes em 2026, o Paraná está entre os estados mais populosos do país. A capital é Curitiba.

Quem é Sergio Moro



O estado também tem peso relevante na economia brasileira. Segundo estimativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o Produto Interno Bruto (PIB) paranaense alcançou R$ 718,9 bilhões em 2024.

Sergio Moro nasceu em Maringá, no Paraná, em 1º de agosto de 1972. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), tem mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Moro ingressou na magistratura federal em 1996 e ganhou projeção nacional como juiz responsável, em primeira instância, por processos da Operação Lava Jato em Curitiba.

Em 2018, deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Moro permaneceu no cargo de janeiro de 2019 a abril de 2020, quando pediu exoneração.

Em 2022, foi eleito senador pelo Paraná, com cerca de 1,95 milhão de votos. O mandato no Senado começou em fevereiro de 2023.