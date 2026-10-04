Reprodução/X Eleitores brasileiros na fila para votar, em Londres

Pelo menos 50 eleitores não conseguiram votar na eleição presidencial neste domingo (4) em Londres após descobrirem, já no local de votação na capital britânica, que deveriam em Edimburgo, na Escócia.

Este foi o principal incidente registrado durante a votação na capital britânica.

A organização das eleições diz que a falha foi provocada por um erro da Justiça Eleitoral brasileira, que, segundo a CNN, teria afetado cerca de 50 brasileiros aptos a votar em Londres. Os casos foram formalmente registrados e serão encaminhados ao tribunal responsável pelo voto no exterior, com sede em Brasília, para correções.

Até 2022, todos os brasileiros registrados na Justiça eleitoral como residentes no Reino Unido votavam em Londres. Esta foi a primeira vez que o consulado em Edimburgo organizou uma eleição presidencial.

A falha

A confusão aconteceu porque, neste ano, eleitores que moram na Escócia e em cidades do norte da Inglaterra foram designados para votar em Edimburgo, enquanto os residentes no sul deveriam votar em Londres.

No entanto, parte dos eleitores que vivem em Londres acabou registrada de forma incorreta na capital escocesa, sem aviso prévio.

Um dos afetados foi Deuclésio Júnior, que chegou a Londres após mais de 20 horas de viagem, vindo da Indonésia, com o objetivo de votar.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a atualização da jurisdição eleitoral segue as mudanças e atualizações ocorridas na jurisdição consular. Antes de 2022 os locais de votação em Manchester, Irlanda do Norte e Escócia pertenciam a jurisdição consular de Londres.

Em virtude da votação sempre ocorrer na capital britânica, tais eleitores eram normalmente alocados em sessões agregadas, o que significa que não acontecia votação nessas localidades. Porém, depois da criação do consulado geral do Brasil em Edimburgo, houve a mudança da jurisdição consular para esta repartição, que abarcou essas localidades - Escócia, Irlanda do Norte e Manchester.





Os casos serão analisados pelas autoridades eleitorais, que poderão adotar medidas para regularizar os registros.

Brasileiros no exterior

No exterior, o voto é exclusivamente para presidente e vice-presidente. O TSE registra 918.876 eleitores aptos fora do Brasil em 2026

Em Londres, 37.448 brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do cadastro eleitoral do TSE. O número coloca Londres entre os maiores colégios eleitorais brasileiros no exterior. No Reino Unido, há ainda 4.447 eleitores aptos em Edimburgo, totalizando 41.895 eleitores no país.



