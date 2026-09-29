Reprodução Delação de Vorcaro trava em meio à crise no STF

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro , antigo dono do Banco Master , pediu para participar das eleições de 2026 e transferiu seu título eleitoral para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Preso preventivamente no Distrito Federal, ele está com a situação eleitoral regular e poderá votar no primeiro turno, neste domingo (4), e também em um eventual segundo turno.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil nesta segunda-feira (28), com atualização na terça-feira (29). Vorcaro está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Segundo consulta à Justiça Eleitoral, o novo local de votação do ex-banqueiro consta como Complexo Penitenciário da Papuda. Uma seção eleitoral será disponibilizada no complexo para atender presos provisórios que estejam habilitados a votar.

REPRODUÇÃO / TSE Local de votação de Daniel Vorcaro





Presos provisórios podem votar

A legislação eleitoral brasileira permite que pessoas presas provisoriamente votem, desde que mantenham seus direitos políticos e atendam aos requisitos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

A prisão preventiva é uma medida cautelar determinada pela Justiça durante uma investigação ou processo criminal. Ela não equivale a uma condenação definitiva e pode ser aplicada quando estão presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Por esse motivo, pessoas nessa situação não perdem automaticamente o direito ao voto. Para as eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê a instalação de seções eleitorais em estabelecimentos penais para permitir a participação dos presos provisórios aptos.

Quem está impedido de votar

A situação é diferente para pessoas condenadas criminalmente por decisão definitiva, quando não há mais possibilidade de recurso.

Conforme a Constituição Federal, os direitos políticos ficam suspensos enquanto durarem os efeitos de uma condenação criminal transitada em julgado. Nesse período, a pessoa fica impedida de votar.

A distinção entre prisão provisória e condenação definitiva é importante porque estar preso não significa, por si só, que o cidadão perdeu seus direitos políticos.





Caso Master

Daniel Vorcaro é o ex-controlador do Banco Master, instituição financeira que se tornou alvo de investigações envolvendo operações financeiras e suspeitas de irregularidades.

O ex-banqueiro está preso preventivamente na Papudinha, unidade vinculada ao sistema penitenciário do Distrito Federal. A transferência do título eleitoral para o complexo permite que ele vote no local destinado aos presos provisórios habilitados.

A regularidade do título eleitoral, por si só, não interfere na situação judicial do ex-banqueiro nem representa qualquer decisão sobre as investigações relacionadas ao Banco Master.