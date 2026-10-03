Silvio Mori Eleições brasileiras no Japão: eleitores começam a votar

As eleições brasileiras de 2026 começaram no Japão, às 20h (horário de Brasília) deste sábado (03), 8h da manhã de domingo no pais asiático.

Logo na primeira hora de votação, a reportagem do iG registrou várias pessoas indo escolher seus candidatos.



O Tribunal Superior Eleitoral instalou urnas em 8 cidades japonesas:

Tóquio

Oizumi

Hamamatsu

Takaoka

Hiroshima

Toyohashi

Suzuka

Gifu (província)

A votação no Japão termina às 17h, no horário local, 5h de domingo no Brasil.

Número de brasileiros aptos a votar pelo mundo cresceu

No total existem 88,3 mil brasileiros no Japão aptos a votar, ficando atrás apenas de Estados Unidos (265,4 mil) e Portugal (134,7 mil). Em seguida aparecem Canadá (46,4 mil) e Alemanha (41,5 mil).

Somados todos os países onde brasileiros podem ir às urnas, dá quase 1 milhão de pessoas., em 134 países, o que corresponde a pouco mais de 0,5% dos 158,7 milhões que podem votar pelo mundo.

Silvio Mori Brasileiros indo votar no Japão





Em 2014 havia cerca de 354 mil eleitores brasileiros fora do Brasil. Em 2022, eram quase 700 mil, e atualmente são 918.876.

Urnas foram instaladas em 186 cidades, especialmente em consulados e embaixadas brasileiras, mas também em escolas e hotéis.

Quem vive fora do Brasil vota apenas para presidente e vice-presidente da República.

O TSE disponibiliza o levantamento completo de locais de votação espalhados pelo mundo no site oficial.







