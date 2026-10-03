As eleições brasileiras de 2026 começaram no Japão, às 20h (horário de Brasília) deste sábado (03), 8h da manhã de domingo no pais asiático.
Logo na primeira hora de votação, a reportagem do iG registrou várias pessoas indo escolher seus candidatos.
O Tribunal Superior Eleitoral instalou urnas em 8 cidades japonesas:
- Tóquio
- Oizumi
- Hamamatsu
- Takaoka
- Hiroshima
- Toyohashi
- Suzuka
- Gifu (província)
A votação no Japão termina às 17h, no horário local, 5h de domingo no Brasil.
Número de brasileiros aptos a votar pelo mundo cresceu
No total existem 88,3 mil brasileiros no Japão aptos a votar, ficando atrás apenas de Estados Unidos (265,4 mil) e Portugal (134,7 mil). Em seguida aparecem Canadá (46,4 mil) e Alemanha (41,5 mil).
Somados todos os países onde brasileiros podem ir às urnas, dá quase 1 milhão de pessoas., em 134 países, o que corresponde a pouco mais de 0,5% dos 158,7 milhões que podem votar pelo mundo.
Em 2014 havia cerca de 354 mil eleitores brasileiros fora do Brasil. Em 2022, eram quase 700 mil, e atualmente são 918.876.
Urnas foram instaladas em 186 cidades, especialmente em consulados e embaixadas brasileiras, mas também em escolas e hotéis.
Quem vive fora do Brasil vota apenas para presidente e vice-presidente da República.
O TSE disponibiliza o levantamento completo de locais de votação espalhados pelo mundo no site oficial.