É possível votar mesmo sem ter a biometria cadastrada , desde que o título de eleitor esteja em situação regular no Cadastro Eleitoral. A exigência da c oleta biométrica vale obrigatoriamente para o alistamento eleitoral, que acontece quando a pessoa vai tirar o primeiro título ou realizar novos cadastros.Cerca de 10,99% dos eleitores brasileiros se encontram nessa situação sem cadastro biométrico e continuam com o direito garantido de participar do primeiro e do segundo turno, marcados para 4 e 25 de outubro.
O que é a biometria e para que serve
A biometria nada mais é do que o cadastro da sua foto, assinatura e digitais, armazenado pela Justiça Eleitoral para reconhecer você de forma exclusiva na hora de votar. O foco do sistema é aumentar a segurança das eleições, evitar cadastros duplicados e agilizar a votação. Os dados também alimentam a Identificação Civil Nacional (ICN), iniciativa que ajuda a unificar a identificação das pessoas perante o Estado.
Já nas seções eleitorais no exterior, a leitura biométrica não é utilizada na urna durante a votação, sendo exigido apenas que o eleitor esteja regularmente inscrito e apto.
A validação da identidade varia conforme o local da seção eleitoral. No Brasil, todas as seções possuem leitores biométricos acoplados às urnas eletrônicas, liberando o voto após a leitura da impressão digital de quem tem o cadastro.
Saiba em quantos candidatos votar e a ordem
O eleitor poderá escolher até seis candidatos no 1º turno das Eleições 2026, que serão realizadas no próximo domingo, dia 4 de outubro. Cada cargo é identificado por uma sequência numérica: para votar em deputado federal, é necessário teclar 4 dígitos na urna eletrônica. Para deputado estadual, são 5 números. Para senadores, 3 dígitos. Já para governador e presidente da República, são 2 dígitos.
A ordem de votação na urna eletrônica será:
- Deputado federal (quatro dígitos)
- Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
- Primeiro senador (três dígitos)
- Segundo senador (três dígitos)
- Governador (dois dígitos)
- Presidente da República (dois dígitos)