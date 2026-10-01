Reprodução/TV Globo Participam Renan Santos, Caiado, Cury e Zema

A três dias do primeiro turno das eleições, a TV Globo realiza nesta quinta-feira (1º), o último debate presidencial no 1º turno das Eleições 2026, sem as presenças dos dois principais oponentes na corrida ao Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não participaria, na quarta-feira (30) e marcou entrevista, no mesmo horário, no Flow, um dos podcast de maior audiência no país, também com transmissão do iG. Já Flávio Bolsonaro anunciou sua desistência duas horas antes do início do debate, em postagem no seu perfil da rede social X.

Têm presenças confirmadas os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Romeu Zema, candidato do Novo, havia ficado de fora, por conta da legislação eleitoral que exige a presença em debates de todos os candidatos de partidos que tenham no mínimo cinco parlamentares eleitos para o Congresso nas últimas eleições; o Novo elegeu três deputados nas eleições de 2022.

Mas o partido recorreu, alegando que soma cinco parlamentares no Congresso, sendo que dois se filiaram posteriormente. O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques acatou e autorizou sua participação.

Renan Santos (Missão) também não foi convidado. Para aqueles que não atingem a cláusula de barreira por esse critério de cinco parlamentares, o convite é facultativo por parte da emissora de rádio ou televisão. A TV Globo optou por não convidar o candidato do Missão.

Para reverter a situação, Renan tentou recurso no TSE, mas não conseguiu numa primeira tentativa. No entanto, no no final desta tarde, segundo informação da CNN, o ministro do STF, GIlmar Mendes, emitiu decisão determinando sua participação.

Antes de Mendes, a ministra Cármen Lúcia, também do STF, negou um pedido do partido. E na quarta (30), o candidato à Presidência teve o seu primeiro pedido negado pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques.

Esvaziamento



O presidente Lula tem feito críticas ao formato dos debates eleitorais, alegando que o modelo privilegia a troca de acusações e a produção de cortes para as redes sociais, em detrimento da discussão de propostas.

No fim dessa tarde, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a TV Globo de exibir o púlpito vazio com o nome de Lula, como estava sendo especulado..⁣

Antes do debate na Globo, apenas um entre os presidenciáveis havia sido realizado, promovido pela Band, no dia 23 de agosto. Na ocasião, só participaram Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. Na ocasião, as críticas foram para as ausências dos dois principais oponentes na corrida presidencial.





Flávio Bolsonaro, que vinha afirmando que só participaria de debates se Lula estivesse presente, aceitou a princípio o convite da Rede Globo, mas acabou desistindo, segundo ele, "em função da censura imposta ao evento pelo TSE".

Lula e Flávio lideram as pesquisas de intenção de voto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 38% na nova pesquisa Datafolha para a Presidência da República. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (1º), a três dias do primeiro turno, marcado para domingo (4).



