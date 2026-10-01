Flávio Bolsonaro, no Rio
Cadu Barbosa/iG
Flávio Bolsonaro, no Rio

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) anunciou no início da noite desta quinta-feira (1º) que desistiu de participar do debate da TV Globo, marcado para às 21h30.

Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes Flávio Bolsonaro


Antes da desistência de Flávio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta reeleição, também já havia anunciou que não participaria e anunciou uma entrevista no FlowPodcast.

Além de Flávio e Lula, foram convidados os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

Romeu Zema, candidato do Novo, havia ficado de fora, por conta da legislação eleitoral que exige a presença em debates de todos os candidatos de partidos que tenham no mínimo cinco parlamentares eleitos para o Congresso nas últimas eleições; o Novo elegeu três deputados nas eleições de 2022.  O partido recorreu, alegando que soma cinco parlamentares no Congresso, sendo que dois se filiaram posteriormente e conseguiu garantir Zema na Globo. 

Renan Santos (Missão) também ficou de fora, tentou recurso no TSE, mas não conseguiu reverter a decisão da emissora numa primeira tentativa.  Também no final da tarde, segundo a CNN,. o ministro do Supremo Tribuna Federal (STF), GIlmar Mendes, emitiu decisão determinando sua participação.

Antes de Mendes, a ministra Cármen Lúcia, também do STF, negou um pedido do partido. E na quarta (30), o candidato à Presidência teve o seu primeiro pedido negado pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques.

* Reportagem em atualização


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