O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 38% na nova pesquisa Datafolha para a Presidência da República. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (1º), a três dias do primeiro turno, marcado para domingo (4).
A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais, exatamente o dobro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. Na rodada anterior, divulgada em 28 de setembro, Lula tinha 40% e Flávio, 36%.
No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados são:
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Wilson Grassi (Democrata): 1%
- Branco, nulo ou nenhum: 5%
- Indecisos: 2%
Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.
Em relação ao levantamento anterior, Lula e Flávio oscilaram dois pontos para cima. Cury caiu de 5% para 4%, enquanto Caiado passou de 4% para 3%. Renan Santos permaneceu com 3%.
Quando são retirados os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Lula aparece com 45% dos votos válidos, contra 40% de Flávio Bolsonaro.
Augusto Cury registra 4% dos votos válidos, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 3% cada. Os demais candidatos aparecem com percentuais menores.
Segundo turno
O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na nova rodada, Lula tem 48% e Flávio, 45%. A diferença permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Na pesquisa anterior, o cenário apresentava 47% para Lula e 45% para Flávio.
O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas presencialmente entre 28 de setembro e 1º de outubro, em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.
Esta é a penúltima pesquisa Datafolha antes do primeiro turno. Um novo levantamento está previsto para sábado (3), véspera da votação.