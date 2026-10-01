Reprodução/redes sociais O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 38% na nova pesquisa Datafolha para a Presidência da República. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (1º), a três dias do primeiro turno, marcado para domingo (4).

A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais, exatamente o dobro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. Na rodada anterior, divulgada em 28 de setembro, Lula tinha 40% e Flávio, 36%.

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados são:

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Wilson Grassi (Democrata): 1%

Branco, nulo ou nenhum: 5%

Indecisos: 2%

Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Em relação ao levantamento anterior, Lula e Flávio oscilaram dois pontos para cima. Cury caiu de 5% para 4%, enquanto Caiado passou de 4% para 3%. Renan Santos permaneceu com 3%.

Quando são retirados os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Lula aparece com 45% dos votos válidos, contra 40% de Flávio Bolsonaro.

Augusto Cury registra 4% dos votos válidos, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 3% cada. Os demais candidatos aparecem com percentuais menores.

Segundo turno

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na nova rodada, Lula tem 48% e Flávio, 45%. A diferença permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, o cenário apresentava 47% para Lula e 45% para Flávio.

O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas presencialmente entre 28 de setembro e 1º de outubro, em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

Esta é a penúltima pesquisa Datafolha antes do primeiro turno. Um novo levantamento está previsto para sábado (3), véspera da votação.