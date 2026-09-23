Reprodução/redes sociais O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro

A Record anunciou nesta quarta-feira (23)o cancelamento do debate entre candidatos à Presidência da República que estava marcado para domingo (27). A decisão foi tomada depois que as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de voto, informaram que não vão comparecer.

A RECORD comunica o cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência da República previsto para o dia 27 de setembro, às 21h. A decisão foi tomada depois que os dois candidatos com mais de 35% das intenções de voto (juntos somam 70%), segundo as pesquisas mais recentes, informaram que não compareceriam ao encontro Record





Ainda de acordo com comunicado divulgado, a emissora alegou que “um debate a poucos dias do primeiro turno tem a função de colocar frente a frente as principais propostas em disputa”. E que, “sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera”.

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Acrescentou que seguirá com a cobertura completa das eleições na TV aberta e que, em caso de segundo turno, o debate presidencial será no dia 11 de outubro, domingo, às 21h.

Sem debate

O primeiro debate presidencial nas eleições 2026 foi realizado dia 23 de agosto, na Band. Participaram Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante); Romeu Zema (Novo) também faltou. As ausências de Lula e Flávio foram

Lula e Flávio não compareceram e as ausências foram o principal tema das críticas no debate.

Em setembro, o pool de veículos de comunicação reunido sob o nome "O Momento da Decisão", marcou debate com os presidenciáveis para o dia 14 e estabeleceu o dia 7 de setembro como prazo final para que os candidatos convidados confirmassem participação.

Encerrado o prazo e sem a confirmação de Lula e Flávio Bolsonaro (PL), o grupo, que reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV decidiu cancelar o debate.

A campanha de Flávio Bolsonaro adotou a posição de que só participará de debates de primeiro turno que tenham Lula. A justificativa é que o adversário de Flávio é Lula e que, sem o petista, ele ficaria exposto a ataques dos outros candidatos.

Lula, por sua vez, havia dito antes do debate que não pretendia participar de debates que servissem apenas para "ouvir bobagem". A campanha também questionou a presença de candidatos que, segundo sua avaliação, não seriam obrigados pela legislação eleitoral a ser convidados pela emissora.





Apesar da posição do petista, a campanha de Lula indicou que ele pode rá participar do debate da Globo, marcado para 1º de outubro, enquanto Flávio Flávio condiciona sua participação à presença do petista. Nenhuma das campanhas confirmou presença até o momento.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro.