Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra uma disputa acirrada pela Presidência da República em simulações de 2º turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta reeleição aparece com 46% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 44%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.
Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, os números eram os mesmos. Mais uma vez, o cenário é de empate técnico, dentro da margem de erro.
Entre os cinco cenários de eventuais disputas de 2º turno, Augusto Cury (Avante) é o único a empatar numericamente com o presidente Lula: ambos aparecem com 44%.
Veja abaixo os números das cinco simulações de 2º turno, com o resultado do último levantamento entre parênteses.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula (PT): 46% (eram 46%)
Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)
Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
Indecisos: 1% (era 1%)
Lula x Ronaldo Caiado
Lula (PT): 46% (eram 46%)
Ronaldo Caiado (PSD): 42% (eram 41%)
Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
Indecisos: 2% (eram 2%)
Lula x Romeu Zema
Lula (PT): 49% (eram 48%)
Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)
Indecisos: 2% (eram 2%)
Lula x Renan Santos
Lula (PT): 47% (eram 48%)
Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%)
Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 12%)
Indecisos: 2% (eram 2%)
Lula x Augusto Cury
Lula (PT): 44% (eram 45%)
Augusto Cury (Avante): 44% (eram 43%)
Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
Indecisos: 1% (eram 2%)
Cenário no 1º turno
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência no 1º turno, segundo a pesquisa Datafolha.
Lula tem 39% das intenções de voto, mesmo índice registrado na semana passada, e Flávio aparece com 36%.
Veja os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores os nomes dos candidatos. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.
Lula (PT): 39% (eram 39%)
Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)
Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)
Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)
Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)
Edmilson Costa (PCB): 0 (era 1%)
Clariana Barão (DC): 0 (era 1%)
Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)
Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
Indecisos: 3% (eram 4%)
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-04029/2026.