IA Flávio Bolsonaro e Lula

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra uma disputa acirrada pela Presidência da República em simulações de 2º turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta reeleição aparece com 46% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 44%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, os números eram os mesmos. Mais uma vez, o cenário é de empate técnico, dentro da margem de erro.

Entre os cinco cenários de eventuais disputas de 2º turno, Augusto Cury (Avante) é o único a empatar numericamente com o presidente Lula: ambos aparecem com 44%.

Veja abaixo os números das cinco simulações de 2º turno, com o resultado do último levantamento entre parênteses.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46% (eram 46%)

Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

Indecisos: 1% (era 1%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (eram 46%)

Ronaldo Caiado (PSD): 42% (eram 41%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

Indecisos: 2% (eram 2%)



Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 49% (eram 48%)

Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

Indecisos: 2% (eram 2%)



Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47% (eram 48%)

Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 12%)

Indecisos: 2% (eram 2%)



Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 44% (eram 45%)

Augusto Cury (Avante): 44% (eram 43%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

Indecisos: 1% (eram 2%)



Gerado por IA Cenário da pesquisa Datafolha 2º turno









Cenário no 1º turno

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência no 1º turno, segundo a pesquisa Datafolha.

Lula tem 39% das intenções de voto, mesmo índice registrado na semana passada, e Flávio aparece com 36%.

Veja os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores os nomes dos candidatos. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.

Lula (PT): 39% (eram 39%)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era 1%)

Clariana Barão (DC): 0 (era 1%)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)

Indecisos: 3% (eram 4%)



O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-04029/2026.



