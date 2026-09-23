Prefeitura do Rio de Janeiro Chuva provoca deslizamentos e Rio permanece em estágio de mobilização

O Rio de Janeiro vive o mês de setembro mais chuvoso dos seus últimos 29 anos, acumulando consecutivos dias de instabilidade e aumentando o alerta para desabamentos e deslizamentos.

Contando até esta quarta-feira (23), apenas quatro dias de setembro (3, 4, 18 e 19) não registraram chuva. Justamente por essa sequência, o mês já bateu o seu recorde na série histórica

Segundo o Sistema Alerta Rio, até aqui a cidade já acumulou 163,2 milímetros de chuva na média das estações. O volume superou os 157,7 mm registrados em setembro de 2005, que até então tinha sido a maior marca para o mês desde o início da série histórica do sistema, em 1997. Marca que pode aumentar, já que setembro não terminou.

Independentemente da intensidade das chuvas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os dias consecutivos de preciptação deixam o solo sem tempo para se recuperar. Saturado, ele reduz a capacidade de absorção e escoamento aumentando consideravelmente os riscos de alagamento e deslizamentos pela cidade.

Outro ponto que pode piorar este cenário é a elevação dos níveis dos rios e o extravasamento de córregos próximos às áreas urbanas.

Cidade em alerta

Em virtude da possibilidade de ocorrências o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) alertou que, nesta quarta-feira (23), há risco moderado de deslizamento de terra para os seguintes municípios do Rio de Janeiro: São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Natividade, Varre-Sai e Porciúncula.

Um aviso de risco moderado de alagamentos e inundações também foi emitido pelo órgão para todas as regiões do estado.

Em nota a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que acompanham por 24 horas as condições meteorológicas em todo estado e mantém atenção para os municípios do interior.

A orientação é que a população fique atenta aos informativos e alertas emitidos pelos canais oficiais.

Desde às primeiras horas do dia, vários pontos de chuva já atingiram o estado e a previsão aponta que a instabilidade deve variar de fraca a moderada ao longo de todo o resto do dia.