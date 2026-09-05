Divulgação/PC-RS Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Segurança Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área.

Cesar Pontes (PCO)

Extinção total da PM e de toda estrutura repressiva do Estado.

total da PM e de toda estrutura repressiva do Estado. Garantir o direito de autodefesa para os trabalhadores rurais e urbanos.

para os trabalhadores rurais e urbanos. Criação de comitês próprios de segurança local sob gestão dos trabalhadores locais - cidade, campo e indígenas.

Permissão de porte e uso de armas para autodefesa para exclusivamente trabalhadores do campo e indígenas.

para autodefesa para exclusivamente trabalhadores do campo e indígenas. Penalização rigorosa a donos de terras e envolvidos em crimes contra a vida de trabalhadores e lideranças rurais.

Gabriel Souza (MDB)

Estabelecer a gestão através de dados integrados ao sistema judicial. Constitucionalizar e financiar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

ao sistema judicial. Constitucionalizar e financiar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Valorização dos agentes de segurança com foco na capacitação e promoção da saúde física e mental.

com foco na capacitação e promoção da saúde física e mental. Uso de de Inteligência Artificial (IA), drones, base de dados e videomonitoramento para combater crimes digitais . Restabelecimento do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira.

. Restabelecimento do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira. Atuação forte nos crimes rurais pelas delegacias especializadas. Expansão do policiamento comunitário.

pelas delegacias especializadas. Expansão do policiamento comunitário. Integração das redes de protetivas de combate ao feminicídio. Coibir aliciamento dos jovens por facções em áreas mais vulneráveis.

Juliana Brizola (PDT)

Centro de Inteligência fronteiriça, com integração das forças de seguranças federais e de países vizinhos no combate ao tráfico de armas e drogas.

federais e de países vizinhos no combate ao tráfico de armas e drogas. Combate a crimes na internet pela estruturação no tratamento técnico da Polícia Civil (PC) contra fraudes bancárias , golpes e fraudes.

, golpes e fraudes. Bloqueio do sinal de scanners e sistemas anti-drones . Além disso, valorização da Polícia Penal.

. Além disso, valorização da Polícia Penal. Recomposição do efetivo por meio de realização de concurso público; fortalecimento dos Institutos de Perícia e redes de apoio à saúde global dos agentes.

global dos agentes. Implementação de câmeras nos uniformes e viaturas, e também expandir o controle por meio de videomonitoramento.

nos uniformes e viaturas, e também expandir o controle por meio de videomonitoramento. Ampliar o programa de Oportunidades e Direitos (POD) com a implementação dos Territórios de Paz junto com polícias comunitárias e urbanas .

. Instituição do programa RS Mulher Segura, com delegacias 24h operando com o dobro do efetivo atual. Ampliação da Patrulha Maria da Penha.

atual. Ampliação da Patrulha Maria da Penha. Formação contínua das polícias a fim de conter e fiscalizar a discriminação racial estrutural.

Marcelo Maranata (PSB)

Inteligência policial unificada e permanente contra crimes na internet e lavagem de dinheiro.

policial unificada e permanente contra crimes na internet e lavagem de dinheiro. Asfixia financeira do patrimônio e vinculados às facções com auxílio dos órgãos federais.

e vinculados às facções com auxílio dos órgãos federais. Combate prioritárfio do feminicídio com metas públicas pré estabelecidas. Reforço das Patrulhas Maria da Penha, Rede Lilás e Monitoramento do Agressor.

com metas públicas pré estabelecidas. Reforço das Patrulhas Maria da Penha, Rede Lilás e Monitoramento do Agressor. Policiamento focado em análises criminais e dados em áreas críticas.

e dados em áreas críticas. Prevenção e resolução dos conflitos nas unidades de ensino. Proteção às crianças expostas à violência.

nas unidades de ensino. Proteção às crianças expostas à violência. Valorização policial com qualificação dos agentes e atenção à saúde mental. Qualificação dos servidores do sistema prisional e ensino dos detentos e trabalho.





Priscila Voigt (UP)

Realizar a desmilitarização da PM , com atuação política para acabar com o modelo militar nas polícias brasileiras.

, com atuação política para acabar com o modelo militar nas polícias brasileiras. Vetar a realização de ações militares em periferias.

a realização de ações militares em periferias. Aplicação de punições a agentes que estiverem envolvidos em crimes de tortura e execuções.

que estiverem envolvidos em crimes de tortura e execuções. Direcionamento do combate ao crime com a asfixia financeira .

. Proteção e combate à violência contra mulheres e crianças , com ampliação de delegacias 24h. Garantia de moradia e empregos para vítimas e consolidação de casas de referência.

, com ampliação de delegacias 24h. Garantia de moradia e empregos para vítimas e consolidação de casas de referência. Promover campanhas de reparação e memória histórica às vítimas de violência do estado e da Ditadura de 1964.

às vítimas de violência do estado e da Ditadura de 1964. Fim da militarização das escolas da rede pública do Estado.

Rejane de Oliveira (PSTU)

Desmilitarização da PM, com a criação de um polícia civil única, integrando os comandos e delegados selecionados, sob controle das populações locais.

da PM, com a criação de um polícia civil única, integrando os comandos e delegados selecionados, sob controle das populações locais. Proibição da ação ostensiva policial a movimentos sociais, interrompendo a prisão massiva de jovens pobres e negros.

a movimentos sociais, interrompendo a prisão massiva de jovens pobres e negros. As drogas serão tratadas como uma condição de saúde pública . Legalização de drogas com o controle e regulação direta do Estado.

serão tratadas como uma condição de . Legalização de drogas com o controle e regulação direta do Estado. Permissão para que nas periferias sejam criados comitês de autodefesa , tendo o planejamento do policiamento local aos conselhos populares.

, tendo o planejamento do policiamento local aos conselhos populares. Garantir o direito de sindicalização , livre manifestação e greve aos policiais e soldados.

, livre manifestação e greve aos policiais e soldados. Fornecer a bairros e praças iluminadas, monitoramento por vídeo e áudio. Além disso, equipar espaços para cultura, esporte e lazer.

por vídeo e áudio. Além disso, equipar espaços para cultura, esporte e lazer. Destinação de orçamento emergencial para abertura de casas-abrigo e Delegacias da Mulher (DEAMs) com funcionamento 24 horas em todo o estado mineiro.

para abertura de casas-abrigo e Delegacias da Mulher (DEAMs) com funcionamento 24 horas em todo o estado mineiro. Punir de forma severa a discriminação, com agravamento se praticado por agentes do Estado. Implantação de casas de acolhimento no estado.

Luciano Zucco (PL)