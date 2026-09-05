Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Segurança Pública.
Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área.
Cesar Pontes (PCO)
- Extinção total da PM e de toda estrutura repressiva do Estado.
- Garantir o direito de autodefesa para os trabalhadores rurais e urbanos.
- Criação de comitês próprios de segurança local sob gestão dos trabalhadores locais - cidade, campo e indígenas.
- Permissão de porte e uso de armas para autodefesa para exclusivamente trabalhadores do campo e indígenas.
- Penalização rigorosa a donos de terras e envolvidos em crimes contra a vida de trabalhadores e lideranças rurais.
Gabriel Souza (MDB)
- Estabelecer a gestão através de dados integrados ao sistema judicial. Constitucionalizar e financiar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
- Valorização dos agentes de segurança com foco na capacitação e promoção da saúde física e mental.
- Uso de de Inteligência Artificial (IA), drones, base de dados e videomonitoramento para combater crimes digitais. Restabelecimento do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira.
- Atuação forte nos crimes rurais pelas delegacias especializadas. Expansão do policiamento comunitário.
- Integração das redes de protetivas de combate ao feminicídio. Coibir aliciamento dos jovens por facções em áreas mais vulneráveis.
Juliana Brizola (PDT)
- Centro de Inteligência fronteiriça, com integração das forças de seguranças federais e de países vizinhos no combate ao tráfico de armas e drogas.
- Combate a crimes na internet pela estruturação no tratamento técnico da Polícia Civil (PC) contra fraudes bancárias, golpes e fraudes.
- Bloqueio do sinal de scanners e sistemas anti-drones. Além disso, valorização da Polícia Penal.
- Recomposição do efetivo por meio de realização de concurso público; fortalecimento dos Institutos de Perícia e redes de apoio à saúde global dos agentes.
- Implementação de câmeras nos uniformes e viaturas, e também expandir o controle por meio de videomonitoramento.
- Ampliar o programa de Oportunidades e Direitos (POD) com a implementação dos Territórios de Paz junto com polícias comunitárias e urbanas.
- Instituição do programa RS Mulher Segura, com delegacias 24h operando com o dobro do efetivo atual. Ampliação da Patrulha Maria da Penha.
- Formação contínua das polícias a fim de conter e fiscalizar a discriminação racial estrutural.
Marcelo Maranata (PSB)
- Inteligência policial unificada e permanente contra crimes na internet e lavagem de dinheiro.
- Asfixia financeira do patrimônio e vinculados às facções com auxílio dos órgãos federais.
- Combate prioritárfio do feminicídio com metas públicas pré estabelecidas. Reforço das Patrulhas Maria da Penha, Rede Lilás e Monitoramento do Agressor.
- Policiamento focado em análises criminais e dados em áreas críticas.
- Prevenção e resolução dos conflitos nas unidades de ensino. Proteção às crianças expostas à violência.
- Valorização policial com qualificação dos agentes e atenção à saúde mental. Qualificação dos servidores do sistema prisional e ensino dos detentos e trabalho.
Priscila Voigt (UP)
- Realizar a desmilitarização da PM, com atuação política para acabar com o modelo militar nas polícias brasileiras.
- Vetar a realização de ações militares em periferias.
- Aplicação de punições a agentes que estiverem envolvidos em crimes de tortura e execuções.
- Direcionamento do combate ao crime com a asfixia financeira.
- Proteção e combate à violência contra mulheres e crianças, com ampliação de delegacias 24h. Garantia de moradia e empregos para vítimas e consolidação de casas de referência.
- Promover campanhas de reparação e memória histórica às vítimas de violência do estado e da Ditadura de 1964.
- Fim da militarização das escolas da rede pública do Estado.
Rejane de Oliveira (PSTU)
- Desmilitarização da PM, com a criação de um polícia civil única, integrando os comandos e delegados selecionados, sob controle das populações locais.
- Proibição da ação ostensiva policial a movimentos sociais, interrompendo a prisão massiva de jovens pobres e negros.
- As drogas serão tratadas como uma condição de saúde pública. Legalização de drogas com o controle e regulação direta do Estado.
- Permissão para que nas periferias sejam criados comitês de autodefesa, tendo o planejamento do policiamento local aos conselhos populares.
- Garantir o direito de sindicalização, livre manifestação e greve aos policiais e soldados.
- Fornecer a bairros e praças iluminadas, monitoramento por vídeo e áudio. Além disso, equipar espaços para cultura, esporte e lazer.
- Destinação de orçamento emergencial para abertura de casas-abrigo e Delegacias da Mulher (DEAMs) com funcionamento 24 horas em todo o estado mineiro.
- Punir de forma severa a discriminação, com agravamento se praticado por agentes do Estado. Implantação de casas de acolhimento no estado.
Luciano Zucco (PL)
- Desarticulação do crime organizado com foco na repressão qualificada, apreensão de drogas e armamento, com a captura das lideranças.
- Agir na descapitalização das organizações do crime, fortalecendo a investigação patrimonial, com bloqueio dos bens, em cooperação com outros poderes e entes da Federação.
- Unificar numa única força de segurança estadual as polícias Militar, Civil, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) e demais órgãos.
- Ampliar os sistemas de videomonitoramento com leitura automática de placas de veículos em rodovias, áreas urbanas e de maior incidência de violência e crimes.
- Definir regras para a utilização de drones, inteligência artificial e reconhecimento facial para assegurar proteção dos dados e auditoria regular.
- Adoção de gestão por evidências, com metas por região e criação de mapas dos crimes. Controle do tempo de resposta por território.
- Nova organização da atuação da Polícia Militar (PM) nas bases regionais, com patrulha comunitário e móvel.
- Criação de plano plurianual para realocar efetivos, fazendo a renovação de viaturas, modernização dos equipamentos e melhoria da comunicação em tempo real (conectividade).
- Criação de políticas para capacitação contínua e valorização da saúde física e mental das forças de segurança e familiares.
- Fortalecer as unidades policiais especializadas em crimes contra vida e patrimônio.
- Ampliar a capacidade técnica regional do Instituto de Perícia para agilizar exames e resultados.
- Intensificar o combate ao tráfico de armas, drogas e de produtos roubados.
- Instituir centros regionais especializados no combate a golpes, extorsões virtuais, fraudes e lavagem de dinheiro na internet.
- Combate ao crime fronteiriço por meio da integração da inteligência das forças federais, estados próximos e países do Mercosul. Além disso, Ação rápida do estado contra posse indevida territorial.
- Apoio operacional nos municípios com capacitação das guardas, integrando bases de monitoramento, unificação dos dados, com ações territoriais para prisão de procurados pela Justiça.
- Retomada do controle exclusivo dos presídios contra organizações criminosas. Implementação de aparato de imagem para barrar entrada de drogas e celulares. Expansão do trabalho remunerado e alfabetização dos detentos para redução de reincidências.
- Monitoramento das medidas protetivas com maior atuação da Patrulha Maria da Penha. Ampliação do uso de tornozeleitas com alertas para as vítimas e polícia. Capacitação de delegacias especializadas em crimes raciais.
- Levar para áreas vulneráveis e de risco modelos de unidades de ensino Cívico-Militar.