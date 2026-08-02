Reprodução/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi oficializada neste domingo (2) como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do Partido Liberal (PL), realizada em Brasília. A confirmação ocorre poucas horas após ela receber alta do hospital para tratamento de uma forte crise de enxaqueca e encerra um período de dúvidas sobre sua participação na disputa eleitoral de 2026. As informações são do Uol.

A convenção também confirmou a deputada federal Bia Kicis (PL) como segunda candidata da legenda ao Senado pelo Distrito Federal, formando uma chapa composta apenas por integrantes do partido.

Primeira candidatura de Michelle

Esta será a primeira vez que Michelle Bolsonaro disputará um cargo eletivo. Natural de Ceilândia (DF), ela se casou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2007 e passou a ganhar projeção nacional durante o período em que foi primeira-dama do Brasil.

Desde 2023, Michelle presidiu o PL Mulher, braço feminino do Partido Liberal, e se tornou um dos principais nomes da legenda para ampliar o diálogo com o eleitorado feminino.

Nas últimas semanas, sua candidatura chegou a ser colocada em dúvida em meio a discussões internas no partido. Michelle teria avaliado até mesmo deixar a presidência do PL Mulher e afirmou a pessoas próximas que aguardava um "sinal divino" para decidir se disputaria as eleições.

Convenção também confirmou Bia Kicis

Além de Michelle Bolsonaro, o Partido Liberal oficializou a candidatura da deputada federal Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal.

Em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, Bia Kicis é formada em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e atuou como subprocuradora-geral do Distrito Federal até se aposentar, em 2016. Atualmente, também preside o diretório do PL no Distrito Federal.

Durante a convenção, o partido anunciou ainda que apoiará a candidatura à reeleição da governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Internação por enxaqueca

A oficialização ocorreu um dia depois de Michelle Bolsonaro ser internada no Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, condição em que a dor de cabeça não melhora com remédios administrados por via oral.

Segundo boletim médico divulgado neste domingo, ela foi submetida a exames e a um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, respondeu bem ao tratamento e recebeu alta hospitalar com orientação para seguir acompanhamento médico.

A internação fez com que Michelle não participasse presencialmente da convenção que confirmou sua candidatura.





Como funciona o calendário eleitoral

As convenções partidárias são a etapa em que os partidos escolhem oficialmente seus candidatos para as eleições. O prazo para realização desses encontros termina em 5 de agosto.

Depois disso, as candidaturas deverão ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 15 de agosto. A campanha eleitoral terá início oficialmente em 16 de agosto.

Nas eleições de 4 de outubro, os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.