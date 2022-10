Reprodução YouTube Ciro Gomes vota em Fortaleza, Ceará

O candidato à Presidência da República pelo PDT votou neste domingo (2) em Fortaleza, no Ceará, e defendeu sua candidatura mesmo após sofrer pressão por voto útil no PT para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.



"Talvez eu esteja ficando fora da moda nesses tempos estranhos que o mundo tá vivendo. Eu parei muitas vezes durante a campanha para pensar se valia a pena eu desistir de defender a decência, a justiça, a igualdade e reafirmo para você, essa luta vale a pena", disse.

O pedetista também disse que deve deixar de disputar eleições caso perca este ano. Ciro ressaltou feitos da sua trajetória política e afirmou que pretende "ajudar a juventude no futuro".

Ciro disse ainda ter esperança na eleição, "apesar das pesquisas mostrarem o contrário".

"Nosso povo não merece o ódio que está nos dividindo", comentou.

Sobre a possibilidade de apoio a alguns dos outros candidatos em eventual segundo turno, ele disse que "vai esperar a apuração acontecer".

"Qual o sentido de eu estar aqui?", questionou Ciro ao jornalista.

