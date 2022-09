Reprodução: Agência Brasil Bolsonaro volta a colocar em dúvida a lisura das eleições

Em sabatina organizada pela Record TV nesta segunda-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a colocar em dúvida a lisura das eleições presidenciais brasileiras . O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro.



Como já havia feito em outras oportunidades, o candidato do PL no pleito eleitoral afirmou que aceitará o resultado da disputa sem nenhum problema somente em caso de "eleições limpas".

Questionado pelo entrevistador sobre como ele fará o diagnóstico sobre a veracidade das apurações, o atual chefe do Executivo do país afirmou que hoje não há como "comprovar que ele (processo eleitoral) foi sério".

"Eu vou esperar o resultado. Nas ruas, eu nunca vi, tenho falado em meus pronunciamentos, que um candidato com 45% das intenções de voto sem poder sair às ruas, sem poder se dirigir ao público. E o que é a democracia? É a vontade popular. Não estamos vendo a vontade popular expressa nos institutos de pesquisa e no TSE", enfatizou Bolsonaro.





O presidente da República também atacou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a entrevista. Ele afirmou que está sendo vítima de perseguição política por parte da Corte, e argumentou citando o fato de estar proibido de fazer lives no Palácio da Alvorada.

"Eu não mando no Tribunal Superior Eleitoral. Eu argumento, mas não tenho como convencê-los. Por exemplo: estou proibido de fazer live dentro da minha casa oficial, tem que ir pra casa de alguém. Perseguição política", afirmou.

Bolsonar disse também que o TSE tenta “atrapalhar” sua campanha para a reeleição à Presidência. "O TSE fica o tempo todo aceitando qualquer ação de partido, em especial do PT, para tentar atrapalhar minha campanha", destacou.

Pesquisa Ipec

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência com 48% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Bolsonaro, com 31%.

A aferição mostra também que o petista segue com chances de ser eleito presidente do Brasil ainda no primeiro tuno. De acordo com o levantamento, Lula teria 52% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, contra 34% do atual chefe do Executivo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.