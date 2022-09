Reproducao: Facebook Candidatos à presidência





Os brasileiros elegerão, no dia 2 de outubro, o político que vai ocupar o cargo de presidente da República pelos próximos quatro anos. De acordo com o Datafolha, os quatro candidatos que possuem maior porcentagem das intenções de voto são Lula (47%), Bolsonaro (33%), Ciro Gomes (7%) e Simone Tebet (5%).

Em um contexto onde a pandemia de Covid -19 pautou boa parte dos assuntos nos últimos dois anos, a saúde pública se tornou um tema de suma importância entre as propostas dos candidatos.

A seguir, confira o que pensam sobre saúde os quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas eleitorais.

Lula (PT)

Lula cita a criação de programas de saúde para mulheres e pessoas LGBTQIA+





No seu plano de governo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança luz sobre a importância de voltar a fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde), tendo como um dos principais focos o programa nacional de vacinação.

Além disso, o texto cita a necessidade de dar mais atenção à formação dos profissionais da saúde e de recriar programas como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, que tiveram suas diretrizes alteradas pelo atual governo. Outra pauta defendida pelo petista é a criação de políticas de saúde integral para mulheres e pessoas LGBTQIA+.

No que diz respeito ao aborto, o candidato do PT nas eleições fala sobre assegurar a autonomia das mulheres, assegurando o exercício dos seus direitos reprodutivos.

Jair Bolsonaro (PL)

Jair Bolsonaro propõe a criação de programa de combate ao câncer





No que diz respeito à saúde, o texto com as propostas de Jair Bolsonaro enfatiza os feitos do atual governo no período da pandemia , destacando a compra de vacinas e respiradores nos dois últimos anos.

O candidato do PL nas eleições , assim como o seu maior adversário na corrida eleitoral, propõe medidas que visam otimizar a gestão do SUS. No seu plano de governo, inclusive, é citado que há o objetivo de melhorar a “articulação entre os setores público e privado”.





O documento cita também a ideia de investir ainda mais em políticas focadas no combate ao câncer e em programas de prevenção de doenças por meio da prática de atividades físicas. O plano prevê também a continuidade do programa Saúde Digital.

Ciro Gomes (PDT)

Pedetista ressalta a retomada da produção de medicamentos que, hoje, precisam ser importados





O “resgate e a reconstrução do SUS” é uma das primeiras propostas para a saúde apresentadas por Ciro Gomes no seu plano de governo. Ele afirma que um dos objetivos é zerar, em um ano, as filas de atendimentos para todas as demandas e, para que isso seja possível, o presidenciável afirma que vai firmar parcerias com a rede privada.

O pedetista ressalta também que vai retomar a produção de medicamentos que, atualmente, precisam ser importados para o consumo dos brasileiros. O aumento dos investimentos no Farmácia Popular é outra sugestão do candidato.

O plano prevê ainda que o governo estimule a instalação de centros de atendimentos especializados para a realização de consultas e exames tanto nos âmbitos estadual e federal.

Simone Tebet (MDB)

Tebet propõe o crescimento da telemedicina





Simone Tebet afirma no documento que prevê um aumento gradual na participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde. A ideia é que haja a elevação no fornecimento de fundos para a tecnologia no setor, além do fortalecimento da Estratégia da Saúde da Família.

A emedebista sugere também uma maior atenção aos cuidados relacionados às gestantes e puérperas, a fim de reduzir a mortalidade infantil. Ela também propõe a criação de centros de reabilitação para pessoas que foram infectadas pela Covid-19.

A telemedicina é outra pauta que aparece no plano de governo da candidata. Ela pretende ampliar essa área com a criação de prontuários eletrônicos que possam ser integrados entre as redes pública e privada.

