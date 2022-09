Reprodução/Flickr Joaquim Barbosa, ministro aposentado do STF

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa gravou uma série de vídeos em que revela o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições que iniciam em 2 de outubro . Nas gravações ele também critica o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) , dizendo que ele é um risco à democracia.

Barbosa enviou os vídeos para Geraldo Alckmin , vice na chapa de Lula no último domingo (25). A gravação foi feita em Paris, onde o ministro aposentado está há alguns meses.

O ex-ministro foi relator do processo do mensalão, escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo de Lula em 2005. Ele também votou pela condenação de diversos petistas na época.

Segundo informações do G1, o ex-magistrado não gostou de ter sido citado por Bolsonaro no debate de candidatos à Presidência do último sábado (24), promovido pelo SBT e outros veículos de notícias.

Durante o debate, o atual presidente citou falas de Barbosa, como se o ministro tivesse aprovado a competência de Bolsonaro como deputado.

"Lá atrás, o ministro Joaquim Barbosa foi bem claro que eu fui um dos três deputados do meu partido na época que não pegava dinheiro na Petrobras. A mesma coisa Joaquim Barbosa dizendo que eu devolvi dinheiro dado pela JBS para mim pessoalmente, devolvi. E era legal aquilo", disse o presidente ao responder uma questão do candidato Felipe D'Avila (Novo) sobre o orçamento secreto.

Os vídeos de Joaquim serão utilizados pela campanha do petista. A divulgação deve ocorrer nos próximos dias.

Nas eleições de 2018, Joaquim Barbosa cogitou concorrer à Presidência pelo PSB, mas desistiu. No segundo turno, ele declarou voto em Fernando Haddad (PT).

*Com informações do G1 e Metrópoles