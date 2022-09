Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira (26) aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com chances de ser eleito presidente do Brasil ainda no primeiro tuno.



De acordo com o levantamento, o petista teria 52% dos votos válidos se a eleição fosse hoje. Seu maior adversário no pleito eleitoral, Bolsonaro (PL) tem 34% dos votos considerados válidos, cálculo que desconsidera brancos e nulos e eleitores que não sabem ou responderam.

Na pesquisa divulgada no dia 19 de setembro, Lula atingia também 52% do total de votos válidos, enquanto o atual presidente da República tinha os mesmos 34%.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) tem 6% dos votos válidos, e a senadora Simone Tebet (MDB) alcança 5%.



Na pesquisa estimulada do primeiro turno, o candidato do PT nas eleições lidera a disputa pela Presidência com 48% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

O instituto Ipec entrevistou presencialmente 3.008 eleitores. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01640/2022.

