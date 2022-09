Marcelo Camargo/Agência Brasil Santinhos são permitidos somente até as vésperas da eleição

O primeiro turno das eleições gerais de 2022 está marcado para acontecer no dia 2 de outubro, e desde as últimas semanas os candidatos estão intensificando as propagandas eleitorais .



A propaganda focada na corrida eleitoral deste ano foi liberada para acontecer a partir do dia 16 de agosto, mas existem prazos diferentes para os candidatos e partidos tentarem persuadir os eleitores nas mais diversas plataformas.

A distribuição de material gráfico, por exemplo, como panfletos e os famosos "santinhos", pode ser feita até as 22h do dia anterior à votação, ou seja, no máximo até o dia 1° de outubro.

Divulgação nas redes sociais



Já as propagandas pagas na internet, como aquelas que são impulsionadas pelos candidatos nas redes sociais, podem ser veiculadas até o dia 30 de setembro, dois dias antes das eleições .

Alto-falantes e amplificadores de som

A legislação eleitoral aponta que alto-falantes e amplificadores de sim estão liberados para a utilização de candidatos e partidos até às 22h da véspera do primeiro turno.

Candidatos , partidos, federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizando aparelhagem de som fixa entre 8h e 24h. Esse horário poderá ser prorrogado por mais duas horas se o comício for de encerramento de campanha.

