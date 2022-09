Reproducao: Facebook Bolsonaro

Faltando 10 dias para as eleições 2022, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) está preocupada com o pouco dinheiro. Aliados do presidenciável tentam manter o fôlego na reta final da disputa eleitoral para se aproximar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas, mas há muita preocupação com a verba disponível.



O grupo que apoia o chefe do executivo federal estava com a expectativa de receber doações milionárias de empresários que fazem parte da base governista, principalmente do setor do agronegócio. O problema que os valores não chegaram na conta do Partido Liberal.

O QG bolsonarista coloca a culpa do fracasso de arrecadação no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na avaliação da ala, a investigação contra os executivos fez com que muitos optassem por não se envolver na corrida eleitoral de forma oficial.

O fundo eleitoral, apesar de ser bem “gordo” para o PL, a maioria acabou sendo destinado para as campanhas de candidatos a deputado, senado e governos estaduais. Isso limitou a campanha do chefe do executivo federal em diversos aspectos, conforme apurou o Portal IG.

Em segundo lugar nas pesquisas, muitos aliados estão apreensivos com o futuro da campanha. Há quem já jogou a toalha porque não acredita que seja possível uma reviravolta de agora até o dia 2 de outubro.

“Tem os que estão com medo, mas a imensa maioria tem confiança na vitória. Há dificuldade financeira, mas nossa militância é aguerrida e leva o nome do presidente. Por isso não existe essa preocupação que muita gente da imprensa tenta vender. Já participei de campanha com muito menos dinheiro e venci”, explica um dos coordenadores da campanha.

Bolsonaro e o dinheiro na reta final

O presidente Jair Bolsonaro tem conversado com aliados sobre as dificuldades para arrecadar doações. O governante pediu para que as ações nas redes sociais aumentem. Também solicitou que o PL obrigue que candidatos a outros cargos demonstrem apoio a ele.

O chefe do executivo federal não está muito satisfeito com o fato de diversos candidatos estarem o escondendo em suas campanhas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.