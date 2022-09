Reprodução: commons - 08/04/2022 João Doria (PSDB) deixa governo com 23% de aprovação

O ex-governador de São Paulo, João Doria , se negou a declarar em qual candidato vai votar nas eleições presicenciais de outubro deste ano. Ele participou, nesta quarta-feira (14), da cerimônia de inauguração do Hospital da Mulher.



Quando questionado sobre qual candidato à Presidência receberá o seu voto, Doria se restringiu apenas a dizer "o voto que eu posso declarar eu declarei".

No mesmo evento, o ex-governador reforçou que apoiará Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições para o cargo de governador no estado de São Paulo. Ele afirmou que tem a convicção da reeleição de Garcia no estado.

"Eu falo com o governador Rodrigo Garcia praticamente todos os dias. Ele é amigo, colega, companheiro e por quem torço e em quem vou votar. Tenho convicção de que Rodrigo Garcia será reeleito governador de São Paulo pelos méritos que possui e pelos méritos do governo que administra", enfatizou João Doria.

O PSDB, partido do ex-chefe Executivo de SP, tem Mara Gabrili participando das eleições presidenciais como vice na chapa que conta com SImone Tebet (MDB) como candidata à Presidência.



Garcia sem padrinho político

O governador Rodrigo Garcia, candidato do PSDB à reeleição no estado de São Paulo, afirmou que não tem "padrinho político" no pleito eleitoral deste ano. A afirmação foi feita durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado nesta tarça-feira (13), organizado pela TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL.

Na ocasião, Garcia respondeu a uma pergunta de Fernando Haddad (PT) sobre o distanciamento que ele mantém em relação a políticos como o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

"Nós precisamos trabalhar, mas trabalhar acordando cedo, dormindo tarde, e buscando o resultado nas nossas atitudes. Eu não falo de Bolsonaro , não falo de João Dória, não falo de candidatos, porque eu não tenho padrinho político", afirmou o candidato do PSDB.

