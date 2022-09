Reprodução/Youtube Garcia no debate entre candidatos ao governo de SP

O governador Rodrigo Garcia, candidato do PSDB à reeleição no estado de São Paulo, afirmou que não tem "padrinho político" no pleito eleitoral deste ano.



A afirmação foi feita durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado nesta tarça-feira (13), organizado pela TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL.

Na ocasião, Garcia respondeu a uma pergunta de Fernando Haddad (PT) sobre o distanciamento que ele mantém em relação a políticos como o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

"Nós precisamos trabalhar, mas trabalhar acordando cedo, dormindo tarde, e buscando o resultado nas nossas atitudes. Eu não falo de Bolsonaro, não falo de João Dória, não falo de candidatos, porque eu não tenho padrinho político", afirmou o candidato do PSDB.

Haddad, então, jogou luz sobre a relação de Garcia com os ex-prefeitos Gilberto Kassab (PSD) e Celso Pitta. Rodrigo participou da gestão dos dois prefeitos de São Paulo.

"O Rodrigo se esquece de que o Kassab foi padrinho dele, fez dobrada com ele. Ele serviu ao governo Kassab aqui na Prefeitura. Foi também do governo Pitta, foi secretário do Pitta, rompeu com o Covas, brigou com o Covas, foi demitido, fez campanha para o Pitta e foi secretário do Pitta, e foi secretário do Dória", ressaltou o petista.



Ao longo da sua campanha para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia tenta ser o candidato da terceira via. Isso porque Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas (Republicanos) repetem no estado de SP a polarização política que vem sendo observada na disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) pela Presidência do país.

Debate de candidatos ao governo de SP

O debate ocorreu no Memorial da América Latina e contou com a presença de Fernando Haddad (PT), Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT).

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 1° de setembro aponta que o candidato do PT está em primeiro lugar com 35% das intenções de voto. O candidato aliado de Jair Bolsonaro (PL) alcança 21%, e o atual governador do estado atinge 15%.

