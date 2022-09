Reprodução/Youtube Lula durante entrevista concedida à CNN

Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , a União Europeia cometeu equívocos em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O ponto de vista do presidenciável foi apresentado durante entrevista concedida à CNN, nesta segunda-feira (12).

De acordo com o candidato do PT nas eleições presidenciais de outrubro, o bloco econômico europeu representa um "patrimônio da democracia", apesar de ter errado na questão da condução dos conflitos entre russos e ucranianos.

"Para mim, a União Europeia simboliza um patrimônio da democracia. Entretanto, eu acho que a União Europeia cometeu um equívoco em ceder facilmente na questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia", afirmou Lula.

"Era preciso que a União Europeia fosse um pêndulo para evitar que houvesse a guerra. Era preciso mais conversa, era preciso mais seriedade", completou o petista.

Diplomacia internacional



Durante a entrevista, Lula destacou também que o Brasil precisa voltar a ter uma boa diplomacia junto a outros países. O ex-presidente chegou a criticar a postura de Jair Bolsonaro (PL) no âmbito da relação com outros líderes mundiais, como Emmanuel Macron, presidente da França.

O petista ressaltou ainda que, caso volte ao cargo de chefe Executivo do país, o seu governo será responsável por fazer "uma política de investimento diplomático muito grande".



"O Brasil precisa tá muito bem com os Estados Unidos, o Brasil precisa tá muito bem com a China, o Brasil tem que tá muito bem com a União Europeia, o Brasil tem que tá muito bem com a América Latina, O brasil precisa tá bem com a África. Nós vamos voltar a fazer uma política de investimento diplomático muito grande", afirmou.

