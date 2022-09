Reprodução/Youtube Lula compara surgimentos de Bolsonaro e Hitler

Em entrevista realizada concedida à CNN nesta segunda-feira (12), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a ascensão de Bolsonaro (PL) à Presidência ao surgimento de Hitler e Mussolini.



A fala foi feita enquanto o petista abordava o tema do impeachment de Dilma Rousseff, em 2015. De acordo com o presidenciável, "inventaram uma pedalada" e "trocaram a pedalada pela motociata", para tirar a ex-presidente do poder.

"O que aconteceu é que inventaram uma pedalada, trocaram a pedalada pela motociata, tiraram a Dilma para construir a ponte para o futuro e desmontaram as coisas que vinham acontecendo nesse país", afirmou Lula.

Em seguida, o candidato do PT nas eleições de outubro deste ano afirmou que o Brasil vivia em um clima de normalidade até Aécio Neves não aceitar o resultado do pleito eleitoral de 2014.



Por fim, o ex- presidente destacou o clima de polarização política e "nervosismo" que está instaurado atualmente no país. De acordo com ele, "toda vez que você nega política, o que vem depois dela é muito pior."

"Eu acho que houve vários fatores que permitiram que o Brasil entrasse nesse clima de nervosismo. A negação da política, a destruição da política permitiu que surgisse um Bolsonaro, como permitiu na Alemanha que surgisse um Hitler, como permitiu na Itália que surgisse um Mussolini", enfatizou Lula.

