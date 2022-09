Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.08.2022 Ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro





Gabriel Monteiro (PL) , ex-vereador que teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, anunciou nesta segunda-feira (12) a candidadura do seu pai como seu substituto para disputar o cargo de deputado federal.

Em anúncio feito na sua conta oficial do Instagram, o ex-policial e youtuber afirmou que Roberto Monteiro vai continuar o seu legado de "maior fiscalizador na história da Política".

"Hoje, tenho aqui duas escolhas, viro o deputado federal, recorrendo, o mais bem votado do estado, ou sem foro privilegiado, sem nada, demonstro na justiça comum que sou um perseguido, sou inocente, e assim dou oportunidade para outra pessoa continuar o meu trabalho até eu voltar", afirmou Monteiro.

Ele tinha até hoje para anunciar a substituição da sua candidatura para as eleições de outubro deste ano, prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização das trocas.

Renúncia à candidatura

O vereador cassado entregou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), neste sábado (10), a renúncia de sua candidatura a deputado federal. No documento, Monteiro alega "motivos pessoais" para desistir de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

O youtuber foi cassado em sessão do dia 18 de agosto da Câmara Municipal do Rio por quebra de decoro parlamentar por causa de acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet.

A decisão pela extinção do mandato se deu pelo placar de 48 votos favoráveis e 2 contrários. Ele era uma das apostas do PL como puxador de legenda. O partido é o mesmo do presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio, Cláudio Castro.



Além de Gabriel, agora ex-vereador, votaram contra sua cassação apenas o vereador Chagas Bola (União Brasil). Bola era suplente do PSL na última eleição e assumiu em abril no lugar do ex-vereador Rogério Amorim (PSL-RJ) - licenciado na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Bola é amigo pessoal de Monteiro.

Registro de candidtura indeferido



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu o registro da candidatura de Gabriel Monteiro para o pleito eleitoral deste ano.

Os desembargadores do TRE aprovaram a decisão por seis votos a um, e Também foi concedida a tutela antecipada para o pedido do Ministério Público Eleitoral para o candidato devolver as doações que recebeu para a campanha.

O relator Luiz Paulo Araújo argumentou que a cassação aprovada pela Câmara dos Vereadores do Rio deixa Monteiro inelegível durante um período de oito anos.

