Sandro Vox/Agência O Dia Gabriel Monteiro tem mandato cassado na câmara dos vereadores do Rio - 19.08.2022

A cassação do ex-policial e youtuber Gabriel Monteiro (PL) foi publicada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (19).

Ele perdeu o mandato com o voto de 48 colegas parlamentares no fim da noite desta quinta-feira, 18 de agosto, por quebra de decoro parlamentar devido a acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet.

A decisão pela extinção do mandato se deu pelo placar de 48 votos favoráveis e 2 contrários.

Gabriel ainda pode concorrer nas eleições deste ano, o que já foi contestado pelo Psol na Justiça Eleitoral no dia 5 de agosto desde ano.

Em sessão que durou horas nas galerias da Câmara, Gabriel Monteiro foi cassado pelos vereadores com um placar de 48 a 2, quando apenas 2/3, ou seja, 34 votos, eram necessários.

Além de Gabriel, agora ex-vereador, votaram contra sua cassação apenas o vereador Chagas Bola (União Brasil). Bola era suplente do PSL na última eleição e assumiu em abril no lugar do ex-vereador Rogério Amorim (PSL-RJ) - licenciado na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Bola é amigo pessoal de Monteiro.

Mesmo com mantado cassado, Monteiro anunciou concorrer à vaga de deputado federal nas próximas eleições.

Votaram a favor da cassação:

Alexandre Isquierdo (União Brasil) - Atila Nunes (PSD) - Carlo Caiado (sem partido) - Celso Costa (Republicanos) - Cesar Maia (PSDB) - Chico Alencar (PSOL) - Dr. Carlos Eduardo (PDT) - Dr. Gilberto (Podemos) - Dr. João Ricardo (PSC) - Dr. Marcos Paulo (PSOL) - Eliseu Kessler (PSD) - Felipe Boró (Patriota) - Felipe Michel (Progressistas) - Inaldo Silva (Republicanos) - Jair da Mendes Gomes (Pros) - João Mendes de Jesus (Republicanos) - Jorge Felippe (União Brasil) - Laura Carneiro (PSD) - Lindbergh Farias (PT) - Luciano Medeiros (PSD) - Luciano Vieira (PL) - Luiz Ramos Filho (PMN) - Marcelo Arar (PTB) - Marcelo Diniz (Solidariedade) - Marcio Ribeiro (Avante) - Marcio Santos (PTB) - Marcos Braz (PL) - Monica Benicio (PSOL) - Paulo Pinheiro (PSOL) - Pedro Duarte (Novo) - Rafael Aloísio Freitas (Cidadania) - Reimont (PT) - Rocal (PSD) - Rosa Fernandes (PSC) - Tainá De Paula (PT) - Tânia Bastos (Republicanos) - Tarcísio Motta (PSOL) - Teresa Bergher (Cidadania) - Thais Ferreira (PSOL) - Ulisses Marins (Republicanos) - Vera Lins (Progressistas) - Veronica Costa (PL) - Vitor Hugo (MDB) - Waldir Brazão (Avante) - Welington Dias (PDT) - William Siri (PSOL) - Willian Coelho (Democracia Cristã) - Zico (Republicanos)

Votaram contra a cassação:

Chagas Bola (União Brasil) - Gabriel Monteiro (PL)

Ausente :

Carlos Bolsonaro (Republicanos)

O parlamentar cumpre licença sem vencimentos para acompanhar a campanha do pai, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reelição

Gabriel Monteiro diz que não vê problemas em gravar vídeos após oferecer dinheiro para pessoas cometerem crimes

Momentos marcantes da sessão

Chico Alencar (PSOL), relator do Conselho de Ética, disse ser "um dever de cada um dos vereadores e vereadoras nessa casa de leis dar uma resposta forte e justa para o presente caso". Para ele "a omissão, a negação do projeto de resolução e de perda de mandato vai ficar marcada na história”.



Celso Costa (Republicanos) explicou a responsabilidade do vereador como 'funcionário público' para atender a população: “Quando fizemos concurso público para investir no mandato de vereador, somos funcionários da Câmara, e aqui quando chegamos já tinha regras. Uma delas é em relação à conduta. A Câmara paga nosso salário, de todos os nossos assessores, até terceirizados, e chegamos sabendo que tinha um regimento interno a ser respeitado”, disse.

Gabriel Monteiro (PL) se defendou e se desculpou ao colegas: “Venho aqui de cabeça baixa pedir desculpas aos vereadores que se sentiram ofendidos. Não fiz por mal. Não tô falando de estupro, assédio. Isso eu quero deixar claro que não cometi, mas eu sei que eu sou uma pessoa disposta para aprender. Tirar o meu mandato, senhores, é decretar para minha honra, moral, a minha morte”

