Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9) revelou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato com a maior porcentagem de rejeição entre todos os presidenciáveis. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no atual chefe Executivo do país. Luiz Inácio lula da Silva (PT) apresentou uma rejeição de 39% entre os entrevistados.

Na pesquisa publicada no dia 1° de setembro, Bolsonaro tinha era rejeitado por 52% dos eleitores, enquanto os mesmos 39% afirmaram que não votariam no candidato do PT nas eleições presidenciais de outubro.

Tanto Ciro Gomes (PDT), como Simone Tebet (MDB), mantiveram as mesmas porcentagens de rejeição apresentadas no levantamento anterior: 24% e 14%, respectivamente.



A pesquisa escutou 2.676 pessoas em 191 cidades, com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.