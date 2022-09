Divulgação - 17.08.2022 Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Foto dos presidenciáveis que será exibida na urna eletrônica.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida pela Presidência com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 34%.

O levantamento atual demonstra que Bolsonaro está diminuindo a diferença com Lula para 9 pontos. Em agosto, a distância era de 15 pontos e, em julho, de 18.

Na pesquisa divulgada no dia 1 de setembro , Lula aparecia com os mesmos 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro marcava 32%.

O terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT) aparecia com 9% no levantamento passado. Neste, ele oscilou negativamente, dentro da margem de erro, marcando 7%. A senadora Simone Tebet (MDB) manteve os 5%.





O petista manteve os 48% de votos válidos, eliminando brancos e nulos. Se um candidato tiver 50% mais um voto, ele será eleito em primeiro turno.

A pesquisa escutou 2.676 pessoas em 191 cidades, com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.