Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Rejeição de Bolsonaro é de 52%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1), revela ue 52% dos eleitores declaram que não votam em Jair Bolsonaro (PL) de jeito nenhum. Lula (PT) aparece como o segundo candidato mais rejeitado, com 39%.



A rejeição do petista aumentou dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, publicado no dia 18 de agosto. O candidato do PT aparecia com 37%, enquanto o atual chefe Executivo do país tinha 51%.

O pedetista Ciro Gomes tem 24% de rejeição, um ponto percentual a menos do que registrava há 15 dias. Em relação a Simone Tebet (MDB), a rejeição é de 14%, e antes o percentual era de 17%. O grupo que se nega a apoiar a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) oscilou três pontos para baixo e agora representa 13% do eleitorado.



Roberto Jefferson (PTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE nesta quarta-feira (31), apresentou 20% de rejeição entre os eleitores.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 5.734 pessoas em 285 cidades do país de terça-feira (30) a quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00433/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.