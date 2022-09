Reprodução/Band - 28.08.2022 Campanha de Lula faz ofensiva por votos evangélicos

Com foco em conquistar mais votos entre eleitores evangélicos, a campanha de Lula (PT) à Presidência começou a distribuir, nesta quinta-feira (1) panfletos com frases evangélicas.



O material conta com a frase "o que os evangélicos realmente querem para o Brasil", e ressalta o histórico de atuação do petista em áreas como educação, saúde e emprego. O conteúdo é assinado pela página "Restitui Brasil".

Cada tópico do panfleto conta com um versículo bíblico. Além disso, o material enfatiza a "defesa da família" e critica a expansão das armas de fogo no país.

A campanha do ex-presidente pretende fazer uma ofensiva pelo voto evangélico. Essa nova estratégia ocorre em meio a pressões de aliados do petista por uma postura mais incisiva para disputar a preferência evangélica com Bolsonaro (PL), que tem consolidado sua vantagem nesta faixa do eleitorado.



Exemplo dessa mudança é que Lula vai receber no próximo dia 9, em um encontro com pastores na Região Metropolitana do Rio, uma “carta de apoio” que vem sendo costurada pelo núcleo de evangélicos do PT junto a entidades e lideranças do segmento.



Alguns líderes dentro do partido petistas têm defendido que o partido seja mais proativo em falar para outros públicos e busque não só lideranças chamadas “progressistas” ou “independentes”, mas também pastores de grandes denominações.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.