Reprodução/Youtube Bolsonaro na sabatina da RedeTV!

Durante a sabatina realizada nesta quinta-feira (1) pela RedeTV!, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que trata as mulheres com "carinho" e "consideração" quando questionado sobre a rejeição entre o público feminino nas eleições.

"É uma narrativa, como se eu não gostasse de mulheres. Eu trato as mulheres com carinho, consideração", enfatizou o chefe Executivo do Brasil. A afirmação é feita menos de uma semana após ele atacar a jornalista Vera Magalhães no debate presidencial da Band.

Em seguida, o candidato do PL à reeleição ressaltou a criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também o posto de Damares Alves como chefe da pasta.

Outra política citada por Bolsonaro durante a resposta foi a sua luta contra a liberação das drogas. De acordo com o presidente, a proibição das drogas está relacionada com a preocupação com as mulheres que têm filhos dependentes químicos.

"Quando você trabalha contra a liberação das drogas, que o outro lado deseja, eu tô demonstrando que eu tenho a preocupação com a mulher que tem um filho no mundo das drogas", destacou.

Relação com o público feminino

A campanha de Bolsonaro identificou que o candidato à reeleição precisa dar mais atenção ao voto das mulheres, principalmente após o desempenho do presidenciável no debate promovido pela Band no último domingo (28).

Na ocasião, o chefe executivo do país atacou a jornalista Vera Magalhães após uma pergunta questioná-lo se a desinformação propagada por Jair na pandemia contribuiu para o baixo índice de vacinação no país.

“Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim, tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.”



A campanha do presidente tem feito um esforço estratégico para aumentar a aprovação do presidente entre o público feminino, maioria entre os eleitores do país. Hoje, Bolsonaro tem 29% das intenções de voto neste segmento, contra 47% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Neste esforço para ganhar votos entre as mulheres, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é vista pela campanha como um "super trunfo", tem se aproximado das agendas de campanha. Há um entendimento interno que Bolsonaro não mudará seu perfil considerado agressivo por esta parcela do público. A participação de Michelle nas agendas ajudaria a minimizar este efeito.

