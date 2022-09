Reprodução redes sociais: 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (01) aponta que o candidato do PT, Fernando Haddad, segue em primeiro lugar. No entanto, apresentou queda, contra um avanço do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB).

De acordo com o levantamento, o petista marcou 35% contra 38% da pesquisa anterior divulgada no dia 18 de agosto . O candidato aliado de Jair Bolsonaro (PL) alcançou 21%, contra 16% da rodada anterior. O atual governador do estado paulista também cresceu e atingiu 15% contra 11% do Datafolha do mês passado.

Em seguida vemos Carol Vigliar (UP, 2%), Gabriel Colombo (PCB, 1%), Elvis Cezar (PDT, 1%), Vinicius Poit (Novo, 1%), Altino (PSTU, 1%) e Edson Dorta (PCO, 1%).

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não é dada nenhuma alternativa de resposta, Haddad atinge 17% (tinha 13%), Tarcísio chega a 13% (tinha 8%) e Rodrigo tem 5% (3% antes).

Após o início das propagandas eleitorais e a aproximação do dia da eleição, o número de eleitores indecisos vem diminuindo. Em junho, quem não sabia em quem votar marcou 72% dos entrevistados, em agosto, 57% e na pesquisa atual, 50%.

Segundo turno



Em um possível segundo turno, o candidato Haddad, do PT, oscilou. Na pesquisa anterior ele marcava 53% contra 31% de Tarcísio Freitas, do Republicanos. Hoje, o petista atinge 51% ante 36% do aliado de Bolsonaro.



Se a disputa fosse contra o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), Haddad também venceria, com 48% a 38%. Porcentagem do petista também caiu neste cenário. No levantamento anterior, ele marcou 51% contra 32% do tucano.

A pesquisa escutou 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro em 74 cidades de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04954/2022.

