Reprodução/redes sociais Pedro Henrique Braga, de 8 anos

O corpo de um menino que desapareceu há cerca de seis meses na tragédia das chuvas de Petrópolis, no Rio de Janeiro , foi identificado nesta quarta-feira (31) pela Polícia Civil.

Trata-se de Pedro Henrique Braga, de 8 anos. A criança era uma das três vítimas ainda desaparecidas na cidade. Ele e a mãe, Rafaela Braga, estavam num dos ônibus arrastados pela enxurrada.

O corpo de Pedro Henrique foi identificado por exame de DNA, feito pelo Instituto de Pesquisa e Perícias Genéticas e Forenses (IPPGF), da Polícia Civil do Rio, usando material genético da mãe para comparação.

Agora, os policiais buscam identificar outros dois desaparecidos na tragédia: Heitor Carlos do Santos de 61 anos, que também estava num dos ônibus, e Lucas Rufino, de 21 anos, que foi soterrado no Morro da Oficina.



As fortes chuvas causaram a morte de 234 pessoas em fevereiro deste ano. Horas depois dos temporais que castigaram Petrópolis, técnicos e peritos já trabalhavam para o reconhecimento dos corpos. As pessoas registravam o desaparecimento de familiares e amigos, enquanto equipes da Polícia Civil convocavam as famílias para coletarem material genético para o exame de DNA que poderia ajudar na identificação das vítimas.

