Reprodução: agência brasil - 12/08/2022 Lula terá maior tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio entre os presidenciáveis

Começará a ser veiculada, a partir da próxima sexta-feira (26), a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão . A exibição do horário eleitoral referente ao primeiro turno das eleições acontecerá até o dia 29 de setembro.



Em caso de segundo turno, as propagandas dos candidatos serão exibidas entre os dias 7 e 28 de outubro.

No rádio, o primeiro horário eleitoral será das 7h às 7h25, com o segundo começando a partir das 12h e terminando às 12h25. Já na televisão, a propaganda passará às 13h e terminará às 13h25. De noite, a exibição será das 20h às 20h25.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o horário eleitoral deve contar com recursos de acessibilidade como intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais, audiodescrição e legendas em texto.

Tempo e ordem de exibição dos presidenciáveis

O TSE, inclusive, já definiu a divisão do tempo de propaganda eleitoral destinada a cada um dos candidatos à Presidência da República. Luis Inácio Lula da Silva (PT) terá 3 minutos e 39 segundos por bloco para exibir suas propostas. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá 2 minutos e 38 segundos.

Simone Tebet (MDB) poderá usar 2 minutos e 20 segundos no horário leitoral para conquistar votos. Já Soraya Thronicke (União Brasil) terá 2 minutos e 10 segundos, enquanto Ciro Gomes (PDT) falará por 52 segundos. Roberto Jefferson (PTB) utilizará 25 segundos e Felipe D’Avila (Novo), que conquistou o menor tempo, terá direito a 22 segundos por bloco.

Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não terão direito à exibição no horário eleitoral gratuito, dado que representam legendas que não foram autorizados a acessar o fundo eleitoral e propaganda eleitoral gratuita.



O Tribunal Superior Eleitoral também divulgou a ordem da exibição dos presidenciáveis no rádio e na televisão no primeiro dia de propaganda. Nas datas seguintes, o primeiro candidato a se apresentar no dia 26 irá para o último espaço no dia seguinte, e assim por diante até chegar ao topo novamente.

Veja a ordem de exibição dos candidatos à Presidência:

- 1º: Roberto Jefferson;

- 2º: Soraya Thronicke;

- 3º: Felipe d’Avila;

- 4º: Lula;

- 5º: Simone Tebet;

- 6º: Jair Bolsonaro;

- 7º: Ciro Gomes.

